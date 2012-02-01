Верующие «не выходят на демонстрации», а молятся за народ «в тиши монастырей, дома»

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ считает, что действительно верующие люди «не выходят на демонстрации», а молятся за народ «в тиши монастырей, в кельях, дома».

В частности, в своей проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ отметил, что действительно верующие люди, которые "не выходят на демонстрации", а молятся за народ "в тиши монастырей, в кельях, дома", способны увидеть понятные исторические параллели между современной ситуацией и "беспутством и забывчивостью предреволюционных лет, с разбродом, шатанием, разрушением страны в девяностых годах", передает РИА «Новости».

"Мы должны быть бдительными, и я вас всех призываю сегодня к этой бдительности. Умейте "различать духов", помните, что самый громкий крик не всегда является правильными, верными и честными словами. Так соблазнился наш народ дважды, а может быть, и больше в течение последних ста с небольшим лет", - заявил он.

Патриарх призвал всю Церковь присоединиться к нему в молитвах о России, которая "проходит очень непростой и ответственный этап" истории. "Пусть сила нашей молитвы преклонить благодать Божию, и пусть эта Божья благодать испепелит всяческую ложь и неправду, всяческие искушения и всякую скверну", - заявил предстоятель РПЦ.

Сегодня патриарх Кирилл отмечает третью годовщину интронизации (вступления на Первосвятительский престол). По традиции, день интронизации патриарха ежегодно отмечается РПЦ как большой праздник.

4 февраля в Москве запланированы несколько акций. В том числе 50-тысячный митинг «За честные выборы», а также 30-тысячный митинг в поддержку премьер-министр России Владимира ПУТИНА.

