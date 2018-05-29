В УПЦ стартует новый социальный проект против наркомании "Жить здорово!"

В Киеве 12 февраля в галерее "Мастер-класс" (ул. Лаврская, 16) стартует кампания по профилактике наркомании среди молодежи "Жить здорово!". Акция призвана уберечь юное поколение от неверного шага.

Об этом сообщил инициатор нового социального проекта борьбы с наркоманией - глава Синодального отдела по делам молодежи Украинской православной церкви, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ Иона (Черепанов) на пресс-конференции в УНИАН.

Духовенство и известные украинцы объединились, чтобы спасти молодежь от возможной встречи с этой страшной греховной зависимостью.

"Отдел имеет достаточно весомые наработки в сфере социальной работы - много молодых православных украинцев под эгидой отдела объединены в мощное молодежное движение «Молодость неравнодушна!». Если раньше все проекты отдела имели внутрицерковный характер, то сейчас мы хотим выйти на другой уровень, так сказать, выйти наружу - к тем людям, которые православные по крещению, осознают себя православными, возможно, еще невоцерковлены. Мы хотим показать, что без наркотиков жить здорово, и за счет положительного сигнала отвлечь молодых людей от греха. За помощью в борьбе с наркоманией мы обратились к светским людям. Хотя понятие "светский" достаточно условное, ведь все мы находимся во Христе Иисусе. Почему церковь этим занялась? Церковь имеет тысячелетнюю историю борьбы со страстями. Наркомания не отличается от любой другой греховной страсти и во многом имеет духовные причины», - отметил глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

По мнению епископа Ионы, важно, когда подросткам говорят об этом не взрослые с присущим им морализаторским тоном, а сверстники тех, кто находится в группе риска. Ведь наибольшим авторитетом для молодежи есть такие же молодые люди, который имеют жизненные приоритете, четкую систему духовных ценностей. И именно волонтеры православного молодежного движения «Молодость неравнодушна!» и являются той необходимой "базой", на которой будет выстраиваться социальная концепция антинаркотического проекта «Жить здорово!"

Координатор проекта «Жить здорово!" Оксана Форбаток привела неутешительную статистику: сегодня с проблемой подростковой наркомании сталкивается каждая десятая семья в Украине, из ста наркозависимых лишь пять возвращаются к полноценной жизни, и только двое способны к полной социализации - устроиться на работу, создать семью.

12 февраля известные представители культуры, спорта, шоу-бизнеса нарисуют картины, в которых воплотят призыв: "Жить здорово!".

«Мы должны думать о душе наших детей. Если они не посещают церковь, если они отданы улице - они часто становятся на греховный путь. Церковь является флагманом борьбы за души молодежи, что еще не окрепла, которая не знает, куда идти. Нужно, чтобы как можно больше людей никогда не узнали, что такое наркотик. Максимальные усилия нужны, чтобы это зло победить», - отметил известный скульптор Олег Пинчук.

«Нам очень импонирует девиз этого проекта «Жить здорово!». «Парк Киевская Русь» - площадка, где можно прикоснуться к истории нашего народа. Мы занимаемся возрождением традиций, воспитанием молодежи в культуре наших предков. И мы будем проводить совместно с организаторами «Жить здорово» акции, где дети смогут увидеть, что жизнь может быть яркой», - сказала арт-директор Центра культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» Наталья Петрова.

«На фоне интеграции в Европу, в Украине часто можно услышать призывы к легализации легких наркотиков, как будто это европейская практика. Европейская действительность такова, что у молодежи есть массовая потребность в антидепрессантах. Молодежь часто теряет смысл жизни и требует внешних стимулов, чтобы получить яркую жизнь. Откуда берется потребность принимать наркотики? Наркомания - проявление глубоко эгоистического потребительского общества. Понимая, что внешний мир не может дать ему счастье, такое о котором мечтает он - о комфорте, ярких эмоциях, - человек тянется к наркотикам. Для человека, живущего ради других, - наркотики не нужны, у таких людей есть смысл жизни. Кампания «Жить здорово» выведет украинское общество к поиску высоко духовного смысла жизни - жить ради других», - считает президент Европейской ассоциации украинцев Алексей Толкачев.

Как сообщили организаторы проекта, свое участие в акции 12 февраля уже подтвердили певицы Нина и Антонина Матвиенко, актриса Ольга Сумская, скульптор Олег Пинчук, певица Гайтана, телеведущая Светлана Рыжук, актер Остап Ступка. Специальным гостем мероприятия станет российский актер Петр Мамонов.

В рамках мероприятия будет проведен благотворительный аукцион, на котором лотами станут картины знаменитостей.

Средства, собранные на акции, инициаторы проекта "Жить здорово!" планируют направить на поддержку новых форм диалога с молодым поколением - на реализацию творческих идей победителей конкурса на лучшую антивирусную рекламу - сценарии видеороликов, мультфильмов, эссе, фото-коллажи.

Как сообщил оргкомитет, лучшие творческие идеи молодежи будут профинансированы и воплощены в жизнь.

Также в планах организаторов проекта "Жить здорово!" - профилактика борьбы с наркоманией в школах и вузах с привлечением психологов.

Пока проект будет реализовываться в пределах Киевской епархии УПЦ, однако его организаторы надеются, что в ближайшее время он приобретет всеукраинский масштаб, ведь проблема наркомании остро стоит во всех регионах.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

