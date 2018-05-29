26280 часов Патриарха Кирилла

1 февраля исполняется три года со дня интронизации предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла.

Три года Первосвятительского служения – это 66 посещенных епархий РПЦ России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, 10 стран, в числе которых и Армения, и Турция, и Египет, и Сирия, Ливан. Несмотря на плотный график поездок, это 86 епископских и иерейских хиротоний, 36 освященных храмов, подписание более десятка важных документов. Это и один из значимых в истории Русской Церкви Архиерейский собор, 14 заседаний Синода, 39 новых епархий, 34 из которых было образовано только в 2011 году.

1095 дней Предстоятельства – это 638 богослужений, 1500 произнесенных для миллионов верующих проповедей, речей и приветствий. Это 163 послания церковным, государственным, общественным деятелям и простым верующим самых разных стран мира, в которых Предстоятель РПЦ выражал радость и скорбь, поддерживал и сопереживал по самым разным общественно-политическим поводам. Это 32 интервью ведущим российским и зарубежным СМИ.

26280 часов на Патриаршем престоле — это километры дорог, сутки авиаперелетов, миллионы верующих. И это – только начало…

"Православие и мир"

Патриарх Кирилл: служение в цитатах

За годы предстоятельства Святейший Патриарх Кирилл уже запомнился яркими высказываниями по актуальным не только для Церкви, но и для всего российского общества проблемам. По возможности, Церковь откликается на них и реальными делами.

Патриарх об алкоголизме и наркомании:

«Количество людей, погибающих от употребления наркотиков, несоизмеримо с количеством людей, гибнущих от рук террористов. Но на терроризм сегодня нацелено все внимание мирового сообщества, национальных правительств – в то самое время, когда от употребления наркотиков людей погибает в разы больше.

Наркомания – это и болезнь, и грех, как и каждая болезнь есть отражение некоего беспорядка, нарушения Божиего плана о мире и человеке. В каком-то смысле каждая болезнь является следствием греха, но в наркомании, как и в алкоголизме, эти следствия особенно очевидны».

За время предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла в различных епархиях Русской Православной Церкви открылось не менее 40 центров, служб помощи, школ по работе с зависимыми.

Патриарх об инвалидах:

(О воинах — инвалидах боевых действий)

«Те, кто несут на себе печать этой жертвы, являются Божьими избранниками. Господь с ними. А вот дело общества, дело Церкви — помогать этим людям…

Так защищать Родину, чтобы лишиться здоровья, стать инвалидом — это не шутки, это требует огромной внутренней силы. Вот именно за такую защиту Родины, Господь и дает сторицей и в этой жизни, и в жизни вечной».

«Инвалидность есть некое отклонение от нормы, которое мы воспринимаем как несчастье. Но никто не знает по-настоящему, что это такое. Никто не знает смысла несения детьми и взрослыми этого особого Божиего креста. Только Господь знает смысл того, что происходит. Для нас, людей физически здоровых, очевидно только, что инвалиды нуждаются в нашей помощи. Но очень большой вопрос, кто кому больше нужен — мы инвалидам или инвалиды нам? Потому что, взирая на ограниченность человеческих возможностей, не может оставаться безучастным даже самый черствый человек. Может быть, для того чтобы общество наше не теряло человеческого лица, Господь являет нам Свои раны — в лице людей, лишенных тех возможностей, которые имеем мы. Зрелость общества, уровень его нравственности во многом определяется способностью помогать инвалидам — поддерживать их с детства и до самой смерти».

С 2009 г. в различных епархиях Русской Православной Церкви создано не менее 36 организаций, оказывающих инвалидам медицинскую, материальную, психологическую, патронажную и духовную помощь, включая как минимум 3 группы работы с ВИЧ-инфицированными.

Патриарх о разводах:

«Колоссальный процент разводов в нашей стране. … Неспособный жертвовать не способен любить, сколько бы вы браков ни сменили, хоть десять».

«Очень часто нам что-то не нравится в семейной жизни, что-то становится некомфортным, как говорят опять-таки современные люди, и, устремляясь к достижению какого-то комфорта, благополучия, мы идем через то, чтобы разрушить свою собственную семью … Путь разрушения семьи – это не путь к человеческому счастью».

«60 % браков распадаются… Составляя себе свой личный отчет, священник должен задаться вопросом: а много ли венчанных мною пар строят подлинно христианскую семью? Что я сделал для этого? … Много ли пар, уже собирающихся разводиться, я сумел отговорить и помог им нормализовать семейную жизнь?..

Было бы очень полезно продумать способы духовного сопровождения брачующихся со стороны священника, совершившего Таинство».

(Московское епархиальное собрание 2009 г.)

В октябре 2010 года Нижегородской епархии введена катехизация для новобрачных.

Патриарх о служении духовенства:

«Результативность трудов клирика следует измерять не по количеству совершенных треб. Эффективность пастырской деятельности измеряется тем влиянием, которое совершенное Таинство окажет на жизнь пасомого»

(Московское епархиальное собрание 2009 г.)

«Всякий нездоровый карьеризм в Церкви — это то, что нужно искоренять, и с Божией помощью мы этим будем заниматься. И всех, кто очень хочет стать епископом, хочу предупредить: Патриарх видит это и навряд ли вы станете епископами. А епископами станут те, кто к этому не стремится».

(23.08.2010, Соловецкий монастырь, слово после хиротонии епископов Смоленского и Вяземского Пантелеимона и Рыбинского Вениамина)

«Паркеты и мраморные полы многие видели и умеют по ним ходить. Но нам нужны те, кто ни леса, ни тундры, ни вечной мерзлоты не испугается и понесет слово Божие подобно тому, как нес его святитель Иннокентий – и на собаках, и в оленьей упряжке, и перед лицом смерти от разбойников, от язычников, от стихий сурового северного края. Епископ Божий должен быть готов нести послушание в любом месте, куда его пошлет Церковь; и когда свершается над ним воля Божия, не впадать в уныние, не спрашивать «за что мне это?», а отвечать словами «вот я, Господи! если я нужен там, то принимаю Твой жребий».

Глубоко убежден: именно такая жизненная установка каждого иерарха и каждого священника поможет Церкви быть еще более эффективной».

Патриарх Кирилл о внутрицерковной дискуссии и дисциплине:

В июле 2009 года после длительной подготовки был создан новый совещательный орган Русской Православной Церкви — Межсоборное присутствие. Основной задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам. Для принятия решений присутствием инициируется общественная дискуссия в интернете.

«Коллегиальность этого органа церковного управления способствует тому, чтобы постоянно представители всей церковной полноты участвовали в подготовке самых важных решений. …

Люди восприняли церковную инициативу и активно комментировали опубликованные материалы. … Это свидетельствует о неподдельном интересе многих людей к развитию церковной жизни. Рад, что взвешенные, точные комментарии оставляли как священнослужители, так и миряне»

(Вступительное слово в первый день работы пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви 28 января 2011 г.).

«Межсоборное присутствие действительно стало тем местом, где мы можем, не выходя за рамки канонического порядка, свободно обсуждать проблемы, стоящие на повестке дня Церкви.

Долгие годы Церковь молчала — в первую очередь потому, что такими были внешние условия. У нас не сформировался навык внутренней, разумной, проникнутой церковным духом дискуссии о положении Церкви и о существующих проблемах».

С 2010 года в Русской Православной Церкви действует Общецерковный суд, позволяющий защищать церковные права как клириков, так и мирян.

«Введение правильно сформированных и реально действующих церковных судов — важный шаг в жизни нашей Церкви, способствующий укреплению церковной дисциплины и беспристрастного, объективного подхода к обвинениям в адрес клириков и мирян, а значит способствующий и росту авторитета как епархиального архиерея, так и всей Церкви».

(О первых заседаниях суда)

«Мне рассказали, как одного из судей спросили, не должны ли они защищать чьи-либо интересы, судить с оглядкой на возможную реакцию. На что Преосвященный ответил: «Мы должны судить по правде Божией, и если кто-то оступился или, наоборот, кто-то был осужден несправедливо, то мы должны на то и другое указать». Надеюсь, что именно в этом духе будет развиваться справедливый церковный суд как на общецерковном, так и на епархиальном уровнях».

Патриарх о коррупции:

«Одним из главных раздражителей, которые возбуждают протестные настроения людей, законную негативную реакцию, является коррупция в деятельности чиновничьего аппарата. Очень важно, что в словах Президента прозвучала конкретная программа борьбы с этим злом. Это настолько важно для нашей страны, что, может быть, все остальные проблемы являются вторичными».

«Что нужно сделать, как громко нужно закричать, чтобы мы поняли, что главная ценность, которая у нас есть, — это ценность человеческой жизни? Никакая прибыль, никакие способы извлечения средств не могут конкурировать с этой ценностью»

(О крушении парохода «Булгария»).

«Я против смертной казни в современной России. Сегодня, чтобы устранить конкурента, заказывают киллера. При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут «убирать» людей».

Патриарх о взаимодействии власти и народа:

В конце 2011 — начале 2012 года в России прошли крупные акции протеста, связанные с недоверием власти.

«Власти должны с большим доверием отнестись к людям и содействовать этому диалогу и общению, преодолению недоумений и разногласий, с тем, чтобы никакие человеческие соблазны, никакие ошибки, никакое неправильно понятое служение благу страны не разделяло людей».

«Если власть остается нечувствительной к выражению протестов — это очень плохой признак, признак неспособности власти к самонастройке. …

Мы полностью исчерпали лимит разделений. У нас нет больше права на разделение. И власть должна через диалог и слушанье общества корректировать курс».

«Наш путь – это спокойное эволюционное развитие, в том числе через реальный диалог с властью, в том числе, когда необходимо, через внешнее выражение своего протеста. Но таким образом, чтобы не сотрясались основы государственной жизни, чтобы не останавливалась экономика, чтобы не разрушалась культура, искусство, образование, спорт, наука, все то, что мы разрушили в 90-е».

"Православие и мир"