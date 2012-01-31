Митрополит Иларион: Главой УПЦ должен быть украинец

Предстоятелем Украинской Православной Церкви должен быть украинский священник. Об этом в эфире "5 канала" сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает сайт "Религия в Украине" со ссылкой на Обозреватель.

Митрополит опроверг слухи о том, что он может стать преемником Блаженнейшего Митрополита Владимира в Украине.

"Главой Украинской церкви должен быть человек, который Украину не просто любит из далека, а который здесь вырос, говорит на украинском языке ... и является частью Украинской Православной Церкви, в ней был воспитан, в ней вырос и поэтому ею сможет управлять", - отметил владыка Иларион.

Он также выразил мнение, что информацию о том, что он может возглавить УПЦ могли запустить специально, чтобы помешать его визитам в Украину или для других политических целей.