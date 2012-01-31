В РПЦ считают справедливой идею дополнительного налога на богатство

В Московском Патриархате называют давно ожидаемым предложение главы Правительства РФ Владимира Путина ввести дополнительный налог по ряду направлений, связанных с престижным потреблением. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«Введение каких-то мер, связанных с так называемым налогом на роскошь, было бы справедливым решением, давно ожидаемым в обществе», - заявил во вторник председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.

По его словам, товары класса люкс являются показателем высокого уровня доходов их владельца и в то же время не являются предметами первой необходимости. «Естественно, чтобы граждане, обладающие очевидно высокими доходами, платили бы и более высокие налоги. Прогрессивная система налогообложения – тема, заслуживающая серьезной дискуссии», - считает В.Легойда.

В рамках этой дискуссии, подчеркнул представитель Московского Патриархата, должны быть, в частности, точно определены критерии определения категории дорогих товаров, за которые должен взиматься дополнительный налог. «Подобное решение не должно превратиться в чисто популистскую меру, а также не должно задевать интересы граждан со средним уровнем достатка. Эта должен быть шаг к действительно справедливому перераспределению материальных благ в обществе», - считает В.Легойда.

В своей статье «Нам нужна новая экономика», опубликованной накануне в газете «Ведомости», В.Путин, в частности, заявил о наличии «резерва роста налоговых доходов по ряду направлений: дорогая недвижимость, потребление люксовых товаров, алкоголя, табака, сбор рентных платежей в тех секторах, где он пока занижен. Прежде всего — то, что называется дополнительным налогом на богатство, а точнее, на престижное потребление. Основные решения должны быть приняты уже в этом году, с тем чтобы со следующего года владельцы дорогих домов и машин платили повышенные ставки налогов. При этом важно не увлекаться, чтобы под эти меры не попали представители среднего класса».

