Патриарх Кирилл призвал архиереев быть открытыми и тактичными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев усилить пастырскую составляющую в своей епархиальной деятельности и быть открытыми для общения и тактичными в обращении с людьми. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«Архиерею следует быть доступным для каждого, в первую очередь для клириков, без фильтра в лице личного или епархиального секретаря, без необходимости общаться с архипастырем лишь посредством передачи документов. Прием мирян по личным вопросам должен быть регламентирован, но, тем не менее, приемные часы для мирян у епископа должны быть. А возможность встретиться с архиереем для клириков должна быть максимально свободной», – заявил Патриарх Кирилл на Архиерейском совещании в Свято-Даниловом монастыре.

Предстоятель Русской Церкви заметил, что архиерею необходимо в той или иной форме лично и непосредственно включаться в каждую сферу церковной деятельности, если он не хочет оказаться оторванным от жизни.

«Доступность епископа не ограничивается предоставлением клирикам и мирянам условий для встречи с ним. Она выражается и в том, как архиерей общается со своими собеседниками. Архиерей должен словами и внешним общением привлекать сердца людей к Богу и Церкви. Простота в общении, неконфликтность, готовность к братскому диалогу — сделают намного больше, чем гневное поведение, строгость не по разуму или напыщенность», – отметил патриарх.

«Особо хочу обратить на это внимание молодых архиереев. Церковь поручила вам высокое архиерейское служение, и, с точки зрения канонов, вы являетесь духовными отцами для вверенной вам паствы. Сохрани вас Господь от того, чтобы кичиться положением епископа. Сан не дает нам никакого права быть нам невежливыми и неделикатными. Сан — это только ответственность. Чем выше сан, тем больше с нас спросится», – напомнил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что епископа с духовенством и паствой не может ограничиваться пределами рабочего кабинета и должно продолжаться и в поездках архиерея по приходам епархии.

«Архипастырское внимание к епархиальной приходской жизни должно выходить далеко за рамки торжественного богослужения и проповеди на приходе, беседы за трапезой. Возможности новых епархий, в ряде случаев, не позволят организовать большой штат сопровождающих архиерея церковнослужителей, Поэтому важно выработать такую модель архипастырских визитов, которая бы обеспечивала максимальную торжественность богослужения минимальными средствами и без возложения на приходы неудобоносимых материальных обязательств», – подытожил он.