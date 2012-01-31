УПЦ и известные украинцы расскажут как будут спасать молодежь от наркомании

1 февраля в 13.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: "Православная Церковь и известные украинцы объединятся для профилактики наркомании в молодежной среде".

Во время пресс-конференции состоится презентация культурно-общественного проекта "Жить здорово!", целью которого станет разработка новых подходов к духовно-просветительской работе с молодежью.

Участники пресс-конференции: глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ ИОНА; руководитель социально-молодежного движения "Молодость неравнодушна" при свято-Троицком Ионинском монастыре, куратор проекта "Жить здорово!" архимандрит ИОАСАФ; арт-директор Центра культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» Наталья ПЕТРОВА; скульптор Олег ПИНЧУК; певица Антонина МАТВИЕНКО, заслуженный деятель искусств Украины, доктор философии Алексей РОГОТЧЕНКО.