РПЦ открывает православные катки

В Москве реализуют идею создания "православных" катков. Авторы идеи надеются, что освященный лед позволит снизить опасность травм, сообщили в отделе Московского патриархата по делам молодежи. Как сообщается, "православные" катки - совместный проект "молодежного отдела" РПЦ и сети катков "Русская зима". На сегодняшний день православные священники успели освятить лед на трех катках - на Петровке, на стадионе "Авангард" и в спортивном комплексе "Октябрь". На очереди - катки в подмосковных Люберцах, а также в районах Бутово и Выхино. Освящение льда делается для того, чтобы снизить опасность травм. "На наших зимних праздничных мероприятиях всегда присутствует батюшка, он освящает лед, проводит молебен, общается с молодежью в неформальной обстановке", - рассказал автор проекта, сотрудник синодального отдела Константин Беремеш. По его словам, в ходе праздничных мероприятий на московском стадионе "Авангард", которые прошли в это воскресенье, ни один посетитель катка не получил травм. "На всех массовых мероприятиях на льду у нас всегда дежурит "скорая", так вот вчера за все время народных гуляний не было зафиксировано ни одной травмы. Хочется верить, что это потому, что лед был освящен", - сказал Беремеш. По его словам, каждые выходные на катках дежурят православные волонтеры, они проводят развлекательные мероприятия для детей, организуют хоккейные команды, общаются с молодежью. Билет на каток стоит 250 рублей в выходные, однако у многодетных или малообеспеченных семей есть шанс получить бесплатные билеты. В планах авторов проекта - открытие "православных" катков с освященным льдом и в других городах России.

ТСН