Церковные информационные работники могут привлечь внимание к Православию...

«Современное общество по праву именуется информационным: информация стала едва ли не ключевым фактором в созидании, а иногда, к сожалению, и в разрушении жизни людей. В этом содержится один из главных вызовов нынешнего времени», — сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к архипастырям митрополий Русской Православной Церкви. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«С одной стороны, представители Церкви не должны поддаваться лихорадочному желанию угодить общественному мнению или стремлению разными сомнительными методами повлиять на людей. С другой стороны, нам нельзя игнорировать устремленность людей к новым — массмедийным — формам общения и познавания мира. Можно сказать, что в руках у церковных, епархиальных информационных работников сосредоточены механизмы, при помощи которых можно как привлечь внимание наших соотечественников к Православию, так и оттолкнуть от Христа», — заявил Предстоятель Русской Церкви.

При этом он отметил, что обращения, проповеди, призывы к борьбе с грехом мало кто услышит, если они не будут произнесены так, теми словами и с использованием тех каналов коммуникации, которые для сегодняшних людей стали уже наиболее привычными и удобными. «Поэтому здесь не оправдана никакая небрежность», — подчеркнул Святейший Владыка.



