Новые храмы помогут людям избавиться от ложных стереотипов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что быть христианином в современных условиях означает борьбу со стереотипной культурой поведения, навязываемой СМИ, и строительство новых храмов в городах должно помочь людям на этом трудном пути.

«Это был очень важный проект — строительство храма в микрорайоне, где храмы когда-то были, но злой человеческой волей были изничтожены. И как важно, чтобы здесь возник не просто храм — чтобы люди увидели здесь современное лицо Русской Православной Церкви, обращенное к их радостям и скорбям, к их повседневной жизни», – сказал Патриарх Кирилл в проповеди в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках после его освящения.

«Обратиться к Господу, особенно в наше время, непросто. Но если говорить по существу, то для человека никогда не было простым увидеть Христа и ответить на Его призыв. Так было на протяжении всей истории: для того чтобы встретиться со Христом, нужно было сделать шаг, который вызывал у окружающих либо недоумение, либо порицание, либо гонения», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви отметил, что сегодня, хотя общество и живет в свободных условиях, стать христианином означает пойти «против течения», против стереотипных представлений о поведении и культуре, которые внедряются в сознание и в подсознание людей средствами массовой информации.

«Долг Церкви заключается в том, чтобы увидеть таких людей, протянуть им руку помощи, чтобы мутный поток общего течения не подхватил, не унес их, не бросил на рифы или в водопад. Для этого Церковь должна иметь зоркое зрение — особенно те, кто несет ответственность за церковную жизнь, то есть архипастыри и пастыри. Церковь должна видеть движение в душах людей, в общественных силах, в организациях, оказывать поддержку, укреплять, помогать людям обратиться ко Христу и обрести Божию правду», – сказал патриарх.

«Вот почему каждое освящение храма, каждое рукоположение нового епископа — это день нашей Пятидесятницы, день Сошествия Святого Духа, день славы Церкви. А сегодня два этих события соединились в одной точке — в этом храме в Старых Черемушках. И пусть никто не уйдет отсюда безразличным», – заключил Патриарх Кирилл.

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