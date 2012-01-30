Ремонт собора в Болграде осуществлялся незаконно

Ремонтно-реставрационные работы в интерьере Спасо-Преображенского собора в Болграде выполнялись строителями без соответствующего разрешения органа охраны культурного наследия, в нарушение статьи 26 Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовала начальник Управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Наталья ШТЕРБУЛЬ, комментируя недавний пожар в соборе.

По ее словам, специалисты управления при выезде на место происшествия установили, что «ремонтно-реставрационные работы в течение 2004-2008 годов выполнялись на основании научно-проектной документации, разработанной в соответствии с реставрационным заданием, утвержденным председателем Государственной службы по вопросам национального культурного наследия 10 августа 2006 года, за счет средств государственного и областного бюджета. Общая стоимость их составила свыше 2,5 млн. грн.».

В январе текущего года строительные работы в соборе не согласовывались с органами охраны культурного наследия, подчеркнула Н.ШТЕРБУЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Спасо-Преображенский кафедральный собор, являющийся памятником архитектуры национального значения, загорелся утром 26 января. Распространению огня способствовала конструктивная особенность собора - деревянная обрешетка, а также полиэтиленовая пленка внутри собора, где проводились реставрационные работы. Полностью потушить пожар удалось лишь в конце дня.

В Управлении МВД в Одесской области отметили, что возгорание могло произойти из-за халатности строителей - оставленного ночью без присмотра включенного электрообогревателя, которым сушили купол здания.

Однако в Центре общественных связей УМЧС в Одесской области этот вывод не подтверждают. «Процесс установления причины пожара не быстрый. Для таких выводов специалистам требуется время», - отметила помощник начальника управления Майя ГРИНЬКО.

Настоятель собора отец ВАСИЛИЙ заверил, что накануне, 25 января, сам закрывал храм и убедился, что все электроприборы были отключены от электросети. В пользу версии о поджоге он привел свидетельства очевидцев, которые первыми заметили пожар: «Горел не только купол храма, огонь вырывался и из-под крыши центрального входа».