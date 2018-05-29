Управляющий делами УПЦ архиепископ Митрофан: На сегодняшний день в Церкви единство епископата

Состояние здоровья Предстоятеля УПЦ не позволило ему возглавить заседание Священного Синода 26 января, однако митрополит Владимир находится в курсе всех принимаемых решений, - так прокомментировал последние события в жизни УПЦ

Управляющий делами архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (Юрчук). Комментарий владыки обнародовал официальный сайт Киево-Печерской Лавры (публикуем без изменений. - "УНИАН-Религии").

"Как известно, 26 января в Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. К сожалению, здоровье Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира не позволило ему лично возглавить заседание Священного Синода и принять соответствующие решения.

Его Блаженство есть и остается нашим Предстоятелем, но, поскольку обстоятельства сложились так, что ныне Блаженнейший находится в больнице, а жизнь Церкви продолжается, потому, на основании 17 пункта IV раздела Устава об управлении Украинской Православной Церкви, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви проходило под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода. На сегодняшний день старшим по хиротонии постоянным членом Священного Синода является Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

На Синоде рассматривались текущие вопросы церковной жизни. Были и такие вопросы, которые стали резонансными, как нам стало известно из средств массовой информации. В частности, это назначение владыки Павла, митрополита Вышгородского и Чернобыльского, временно управляющим Киевской епархией, а также отмена решений прошлого Синода, который поручил руководить Киевской епархией комиссии в составе трех человек, викарных епископов Киевской Митрополии.

Как показала практика, такой механизм управления на период болезни Блаженнейшего был неэффективным. Необходимо принимать решения, подписывать документы, поэтому встал вопрос: кто этим должен заниматься. Однозначно, это должен делать один человек, так как в случае, когда управлением занимается комиссия, необходимо определить, кто именно будет подписывать документы, и тут возникают некоторые сложности. Чтобы развеять различные инсинуации, я хотел бы сказать, что Синод предлагал возложить эту ответственность за управление Киевской епархией на меня, но я отказался из-за того, что имею свою достаточно большую Белоцерковскую епархию, кроме того, как управляющий делами УПЦ, я занимаюсь и общецерковными делами, поэтому управлять такой огромной епархией, которой является Киевская, было бы для меня чрезвычайно трудно. Руководить Киевской епархией было поручено владыке Павлу, поскольку он всегда в столице, в Лавре, знает ситуацию, которая имеет место и в Киеве, и в Киевской области. Это была наиболее подходящая кандидатура.

Также были внесены изменения в руководство строительством Воскресенского кафедрального собора. Владыку Александра освободили из настоятельства Всехсвятским храмом, потому что, как показала практика, процесс строительства является чрезвычайно сложным, и чтобы управлять этим процессом, а также его финансированием, нужен человек, который очень хорошо разбирается во всех этих делах. Таким человеком в нашей Церкви есть Викопреосвященнейший митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который построил уже не один храм, в том числе, у него есть опыт строительства крупных храмов. Поэтому было решено поручить контроль за строительством целого комплекса Свято-Воскресенского кафедрального собора именно владыке Софронию.

Кроме того, согласно решению Собора Украинской Православной Церкви, который состоялся 8 июля прошлого года в Киево-Печерской Лавре, было поручено создать Комиссию по внесению изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви. Высокопреосвященнейший митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион как глава Комиссии представил на утверждение состав комиссии, которая будет заниматься внесением изменений и дополнений в Устав. Но я хотел бы заметить, что Комиссия будет только готовить соответствующие изменения и дополнения, а окончательное решение о принятии или непринятии этих изменений принадлежит Собору епископов Украинской Православной Церкви.

Вместе с тем было принято решение о создании Оргкомитета по празднованию 20-летия Харьковского Архиерейского Собора и Предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира на кафедре Киевских митрополитов. Возглавить этот Оргкомитет также было поручено владыке митрополиту Павлу, и на следующее заседание он должен представить план мероприятий, которые будут посвящены празднованию этих знаменательных дат.

Хочу сказать, что на заседании Священного Синода было принято также ряд других решений по вопросам текущей жизни Украинской Православной Церкви, которые никак не отражаются какимто негативом на общем состоянии наших церковных дел. Жизнь нашей Церкви идет мирно, спокойно, за исключением того, что некоторые околоцерковные или нецерковные люди пытаются в каждом решении Священного Синода найти нечто такое, что бы противоречило Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, было направлено против личночти Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Пользуясь случаем, я хотел бы опровергнуть эти домыслы, которые есть только домыслами: и относительно избрания местоблюстителя, и относительно избрания заместителя или исполняющего обязанности Предстоятеля... Вообще разговор на эти темы не велся и не ведется, ни в кулуарах, ни на Священном Синоде. И я хотел бы авторитетно заявить, что это все неправда, о чем, к сожалению, пишут на сайтах и в блогах в Интернете и в других СМИ.

Блаженнейший Митрополит Владимир является и остается нашим Предстоятелем, но все мы люди - Блаженнейший заболел, и мы молимся, чтобы Господь помог ему быстрее выздороветь, чтобы он смог в полной мере приступить к выполнению своих обязанностей. Об этом молится вся Церковь. И, слава Богу, состояние Блаженнейшего улучшается, хотя, может, не такими быстрыми темпами, как бы нам того хотелось. Но все в руках Божиих, и мы верим, что придет то время, когда Блаженнейший, по воле Божией, придет и будет руководить нашей Церковью, как это было раньше.

Кроме того, я хотел бы опровергнуть мнения относительно того, что члены Священного Синода не посетили Блаженнейшего в день заседания Синода и Митрополит Владимир не знает о решениях, которые были приняты. Все это неправда. Накануне Священного Синода мы с владыкой архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром были у Блаженнейшего, обсудили все вопросы, которые должны были подниматься на Синоде, и Блаженнейший был в курсе всех дел. В день проведения Священного Синода владыка Александр и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь также посетили Блаженнейшего и доложили ему о тех решениях, которые были приняты на Синоде. Говорят о том, что Блаженнейший может не подписать тех решений, которые были приняты на Синоде.

Это также не соответствует действительности. Потому что решения в Синоде принимаются коллегиально, то есть, согласием всех членов Священного Синода, и Блаженнейший ставит свою подпись только тогда, когда есть согласие всех членов Синода. А потому, если принимались решения, то практически все вопросы, которые поднимались на Синоде, принимались единогласно. Если Блаженнейший будет несогласный с какими решениями Синода, когда он в полной мере вернется к исполнению обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви, он имеет право подать эти решения на повторное рассмотрение, и только тогда они будут изменены, если будет такая потребность. А пока все решения Священного Синода, состоявшемся 26 января, являются действительными и обязательными к исполнению для всех, кого они касаются.

Спасибо за возможность прокомментировать решение, принятые на Священном Синоде, и хотел бы также обратиться к тем, кто комментирует решение Синода, не общаясь с нами. Это нечестно и непорядочно, когда комментируются решения Синода Церкви и никто не удосужился прийти и просто спросить наше мнение и дать объяснения, а пользуются разными мнениями, которые, как я уже сказал, пошли от людей нецерковного или околоцерковного направлений, и не являются объективными, поскольку это мнения отдельных людей, и они в большинстве не соответствуют действительности. Украинская Православная Церковь, несмотря на болезнь Блаженнейшего Митрополита Владимира, живет, выполняет свою миссию, работают все Синодальные учреждения, и я думаю, что это и поддержка, которая сегодня необходима Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

Я неоднократно бывал у Блаженнейшего в больнице, он всегда интересуется положением дел. Я доводил до сведения Его Блаженства, что у нас все идет своим чередом и каких-то причин для беспокойства на сегодняшний день нет. Думаю, что на сегодня Блаженнейшего больше беспокоит и необъективная информация, которую, к сожалению, распространяют некоторые люди и некоторые СМИ.

Очень часто сегодня в СМИ попадает такое утверждение, что якобы в Украинской Православной Церкви назревает раскол, а Ее епископат разделен на две группы: те, кто за автокефалию УПЦ, и те, кто против. Виртуально создано будто два противоположных лагеря. И я хотел бы спросить этих людей, которые делают такие выводы о разделе епископата за автокефалию и против автокефалии: проводились ли какие-то исследования, спрашивали ли они архиереев, ездили по епархиям? На сегодняшний день, слава Богу, в нашей Церкви - единство епископата. И все поддерживают именно тот статус, который сейчас имеет наша Украинская Православная Церковь, - широкая автономия и независимость в управлении.

А потому нет никаких оснований подозревать, что у нас назревает некий раскол. Об этом говорят те люди, которые хотят, чтобы в УПЦ был раскол, а подобные публикации и комментарии решений Священного Синода направлены на то, чтобы спровоцировать такое недоразумение и среди епископата, и среди верующего народа, ввести в заблуждение людей, давая им ложную информацию. Все это неправда и выдумки. Поэтому я хотел бы предостеречь всех, кто читает эти строки, не верить подобным публикациям и утверждениям".

Комментарий записала Алевтина Ильина.

