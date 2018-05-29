Протоиерей Георгий Коваленко: Все разговоры об отстранении митрополита Владимира от дел - не более чем слухи

В конце прошлой недели состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Заседание прошло под председательством митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Среди главных решений Священного Синода: создание комиссии для внесения изменений в Устав об управлении УПЦ - под председательством митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона; временное управление Киевской епархией поручено митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, контролировать строительство Кафедрального собора и Духовно-просветительского центра УПЦ поручено митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию.

События вокруг последнего Священного Синода и решения, принятые на нем, вызвали горячую дискуссию в обществе.

Проект "УНИАН-Религии" обратился за официальными комментариями к пресс-секретарю предстоятеля УПЦ, главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерею Георгию Коваленко.

Как Вы оцениваете результаты и решения, принятые на последнем заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви?

Заседание Священного Синода УПЦ 26 января 2012 года прошло в соответствии с Уставом УПЦ и регламентом. Принятые решения законны и каноничны. Законны – ибо приняты в соответствии с Уставом. Каноничны – ибо приняты единогласно всеми членами Священного Синода, которые поставили свои подписи под журналами Синода.

Священный Синод определился с временно управляющим Киевской епархией на время болезни Блаженнейшего митрополита Владимира. Им стал наместник Киево-Печерской Лавры старший по сану викарий Киевской Митрополии митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Синод взял на себя ответственность за строительство в Киеве Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра УПЦ. Отныне все вопросы финансирования и строительства подчинены одному человеку – известному храмостроителю митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию.

Священный Синод рассмотрел и другие вопросы жизни нашей Церкви.

Зачем создана комиссия по внесению изменений и дополнений в «Устав об управлении УПЦ»?

Создание этой Комиссии – исполнение решения Юбилейного Собора УПЦ и Собора епископов УПЦ, которые проходили в июле прошлого года. Ничего случайного или чрезвычайного в этом решении нет. Поэтому, давайте будем делать выводы и давать оценки, когда увидим результаты работы Комиссии, которые потом будет рассматривать Священный Синод УПЦ, затем – Собор епископов УПЦ, а затем – Собор Украинской Православной Церкви. Начался нормальный рабочий процесс, который можно будет оценить лишь по его завершению.

Почему не Блаженнейший митрополит Владимир возглавлял заседание Священного Синода?

Ни для кого не секрет, что Блаженнейший митрополит в больнице проходит реабилитацию после тяжелой болезни. Поэтому, все вопросы, связанные с его выездом из больницы и возможностью полноценно трудиться, должны согласовываться с лечащими врачами.

Почему тогда заседание Священного Синода не провели в больнице?

Где проводить заседание Синода решали члены Синода. Именно они приняли решение провести Священный Синод в Митрополии. Мне кажется, особой необходимости менять Лавру на больницу не было. Больница – не место для работы. Тем более для церковных собраний. Зачем шокировать больных и медперсонал большим количеством ряс и клобуков?

С другой стороны, повторюсь, Блаженнейший митрополит Владимир на лечении, и, если бы его состояние здоровья позволяло ему председательствовать на заседании Священного Синода, он бы обязательно был на Синоде.

В Уставе нашей Церкви прописано, что если Предстоятель не может возглавить заседание Священного Синода, его (Синод) проводит Временно (!) председательствующий в Священном Синоде. Это место, согласно Уставу, занимает старший по хиротонии постоянный член Священного Синода. На сегодня – это митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

А если Блаженнейший отменит решения Священного Синода, или не признает их?

Эту версию развития событий Вы услышали от кого-нибудь из церковных иерархов, знатоков церковного права - или от журналистов и блогеров? Правильно, прочитали в интернете со ссылкой на «источники в УПЦ».

На самом деле, согласно Устава, журналы Священного Синода подписываются сначала председательствующим в заседании, а потом всеми членами Синода: и теми, кто голосовал «за» и теми, кто голосовал «против». В Уставе нет положения, что решения Синода, в работе которого по уважительной причине не принял участия Предстоятель, должны быть утверждены или подписаны Предстоятелем.

Гипотетически, если даже Предстоятель, который проводит Синод, не согласен с большинством в Синоде, он должен подписать журналы Синода и исполнять решения Священного Синода. У Предстоятеля нет права единолично отменять решения Священного Синода. Такое право есть у Собора епископов УПЦ и Собора Украинской Православной Церкви.

Сегодня в УПЦ есть Предстоятель – Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Его имя поминается за Богослужением во всех храмах Украинской Православной Церкви.

В нашей Церкви также есть Священный Синод, который, несмотря на то, что Предстоятель в больнице, работает и исполняет свои функции, согласно Устава.

Я не вижу причин для конфликта между Предстоятелем и Священным Синодом. Да, он и невозможен.

Тогда почему столько разговоров вокруг последнего Синода? Почему в УПЦ неспокойно?

Давайте не будем путать виртуальную реальность интернета с реальной церковной жизнью. Главой Церкви является сам Христос, и Он ведет всех нас по пути спасения.

Зайдите в воскресение в храм. Там люди молятся, в том числе, и за здравие и исцеление Блаженнейшего митрополита Владимира. Православная община живет молитвой, а не слухами. Хотя, к сожалению, у нас в Церкви кроме интернета есть еще более скоростной и удивительный с точки зрения логики и здравого смысла источник распространения информации – ОБС – «одна баба сказала». Ему, кстати, нужно доверять еще меньше, чем интернету.

Все разговоры об узурпации церковной власти Синодом или об отстранении Предстоятеля от дел - не более чем слухи и досужие домыслы недостаточно знакомых с церковными правилами людей, либо сознательная провокация тех, кто заинтересован в раскачивании церковного корабля и задании виртуальных конфликтов.

Священный Синод сегодня, как и весь епископат нашей Церкви, един и объединен в молитве о скорейшем выздоровлении Блаженнейшего митрополита Владимира, чтобы вместе с ним отметить 20-летие его Предстоятельского служения Украинской Православной Церкви.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии»

