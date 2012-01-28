Настоятель Спасо-Преображенского собора подозревает поджог

Возгорание Спасо-Преображенского собора в Болграде Одесской области 26 января могло произойти из-за халатности строителей - оставленного ночью без присмотра включенного электрообогревателя, которым сушили купол здания.

Такую предварительную причину пожара назвали УНИАН в Управлении МВД в Одесской области, уточнив, что «по данному факту проводится проверка и устанавливается сумма причиненного пожаром ущерба».

Однако в Центре общественных связей Управления МЧС в Одесской области этот вывод не подтверждают. «Процесс установления причины пожара не быстрый. Для таких выводов специалистам требуется время», - отметила помощник начальника управления Майя ГРИНЬКО.

Настоятель собора отец ВАСИЛИЙ заверил, что накануне, 25 января, сам закрывал храм и убедился, что все электроприборы были отключены от электросети. В пользу версии о поджоге он также привел свидетельства очевидцев, которые первыми заметили пожар: «Горел не только купол храма, огонь вырывался и из-под крыши центрального входа».

В ближайшие дни ожидается также обнародование выводов специалистов Управления охраны объектов культурного наследия, проверявших в Болграде, насколько законными были ремонтно-реставрационные работы, проводимые в храмеа.

Как сообщал УНИАН, Спасо-Преображенский кафедральный собор, являющийся памятником архитектуры национального значения, загорелся утром 26 января. Распространению огня способствовала конструктивная особенность собора - деревянная обрешетка, а также полиэтиленовая пленка внутри собора, где проводились реставрационные работы. Полностью потушить пожар удалось лишь в конце дня.

Иконы и предметы церковной утвари, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие дислоцированной в Болграде 12-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.Два министерства не сошлись в версиях