Священник УАПЦ назвал сына Иисус Христос

Мальчик по имени Иисус Христос живет в Житомире. Несмотря необычное имя, третьеклассника привлекают вполне земные увлечения - мультики и футбол. И более всего он любит Сочельник.

К празднику мальчик готовится тщательно. Еще с четырех утра девятилетний Иисус погружается в предрождественские хлопоты: помогает родителям, проверяет, готовы ли 12 блюд к Сочельнику, повторяет колядки и молитвы. Говорит, всю ночь не мог уснуть - ждал праздника.

Иисус Христос Радзюк, - такое имя сыну дал отец - священник Украинской Автокефальной Православной Церкви. Мужчина вспоминает: когда пришел записывать ребенка, работницы ЗАГСа посмотрели на него, как на чудака. Даже отказывать начали, но он настоял и о своем выборе не жалел ни разу, информирует 5.ua.

Владимир Радзюк, отец, говорит: "Знакомятся, спрашивают «Как тебя зовут?».«Иисус Христос», - сразу мертвая сцена, как у Гоголя. И все уже не на него смотрят, а смотрят на меня. И спрашивают: «Шутка?»"

С таким именем не подебоширишь, говорит парень. В школу он не ходит - получает образование дома. Говорит, что учиться ему нравится, больше всего полюбил математику, хорошо рисует. А в будущем собирается продолжить отцовское дело.

Иисус Христос Радзюк: "Вырасту - то хочу стать священником. Чтобы молиться и людям помогать".

Отец намерениями сына радуется. Он учит Иисуса Библии, часто берет с собой на церковные службы. И у парнишки вполне детские желания. Рождество он любит за праздничную атмосферу и сладости, которые он получает в обмен на колядки.

РИСУ