Священный Синод УПЦ под руководством владыки Агафангела: только факты

Вчера, 26 января, в 49-м корпусе Киево-Печерской лавры состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

В заседании приняли участие митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Также на заседании Священного Синода присутствовал митрополит Черкасский и Каневский Софроний, ответственный за строительство Кафедрального собора УПЦ.

Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 26 января 2012 года.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В 2012 ГОДУ

Священный Синод УПЦ благословил проведение в 2012 году торжественных мероприятий по случаю 20-летия исторического Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Для организации мероприятий создана комиссия, которую поручили возглавить митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.

СОЗДАНА КОМИССИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил состав Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ в редакции 2007 года.

Как сообщается в журнале № 5 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, члены Священного Синода выслушали рапорт Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, Председателя Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви в редакции 2007 года. Какие изменения и дополнения предполагается внести, не уточняется.

Священный Синод УПЦ решил утвердить следующий состав Комиссии:

Преосвященный Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский - председатель Комиссии;

Преосвященный Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский;

Преосвященный Софроний, митрополит Черкасский и Каневский;

Преосвященный Антоний, архиепископ Бориспольский, викарий Киевской Митрополии, ректор КДАиС;

Преосвященный Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский;

Преосвященный Алексий, епископ Белгород-Днестровский, викарий Одесской епархии - секретарь Комиссии;

Преосвященный Филарет, епископ Новокаховский и Генический;

Преосвященный Филарет, епископ Дрогобычский, викарий Львовской епархии;

Преосвященный Иона, епископ Обуховский, викарий Киевской Митрополии;

Протоиерей Виталий Косовский, секретарь Киевской Митрополии;

Архимандрит Нафанаил (Крикота), ректор Почаевской духовной семинарии

Протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии;

Протоиерей Иоанн Солодчук, секретарь Ровенской епархии;

Протоиерей Георгий Холодюк, клирик Винницкой епархии;

Волынец Валентин Феодосьевич, председатель Юридического отдела УПЦ;

Малицкий Андрей Анатольевич.

УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ ВРЕМЕННО ПОРУЧЕНО МИТРОПОЛИТУ ПАВЛУ

Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил временное управление Киевской епархией митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю).

Об этом говорится в журнале № 6 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января.

Этим решением отменяется решение Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2011 года, согласно которому управление Киевской епархией на период болезни Митрополита Киевского и всей Украины Владимира было поручено комиссии в составе: архиепископа Переяслав-Хмельницького и Вишневского Александра, епископа Яготинского Серафима и епископа Васильковского Пантелеймона.

Тогда для координации финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ создал ревизионную комиссию во главе с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА - МИТРОПОЛИТ СОФРОНИЙ

Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил контролировать строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви (Киев, Железнодорожное шоссе) митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию.

Как говорится в журнале № 7 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, такое решение было принято «с целью совершенствования административно-финансовой деятельности».

В то же время, сообщается об освобождении преосвященного Александра, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского от должности настоятеля храма Всех Святых комплекса Кафедрального Свято-Воскресенского собора, и также об освобождении протоиерея Георгия Коваленко от должности ключника и председателя приходского совета Свято-Воскресенского Кафедрального собора Киева.

Как сообщается в документе, такое решение Священный Синод УПЦ принял после доклада митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла об аудиторской проверке хода строительных работ и финансирования строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви Киева.

УПЦ - ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

Священный Синод УПЦ заслушал рапорт председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского относительно зарегистрированного в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», который готовится к принятию без каких-либо согласований с Украинской Православной Церковью и христианскими Церквами Украины.

Синод выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», решил направить соответствующее обращение к Председателю Верховной Рады Украины В. М. Литвину и народным депутатам и создать Церковную комиссию для изучения этого вопроса.

В УПЦ НОВЫЕ СКИТЫ, ОРДЕНА, ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

Священный Синод УПЦ принял решение утвердить Орден святой равноапостольной княгини Ольги и Орден святой преподобной Анастасии Киевской.

Кроме этого, Синод принял решение открыть скит Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Одессе и в селе Баранов Ивановского района Одесской области, Рождество-Богородичный скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы, Вознесенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе.

Заслушав рапорт архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки о лишении священного сана запрещенного в священнослужении заштатного клирика Запорожской епархии протоиерея Антония Шибаева, Синод принял решение о лишении сана.

Среди решений Синода - перенесение празднования дня памяти святой Преподобной Параскевьи Топловской с 3 декабря на 16 декабря и установление еще одного дня памяти святителя Филарета, архиепископа Черниговского - в день его прославления – 12/25 октября.

Подготовила Виктория Гончаренко, «УНИАН-Религии»

Фото УНИАН