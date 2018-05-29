Священный Синод УПЦ под руководством владыки Агафангела: только факты
Создана комиссия для изменений в уставе УПЦ. Управлять Киевской епархией будет митрополит Павел. Стройкой займется митрополит Софроний.
Вчера, 26 января, в 49-м корпусе Киево-Печерской лавры состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Согласно Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.
В заседании приняли участие митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
Также на заседании Священного Синода присутствовал митрополит Черкасский и Каневский Софроний, ответственный за строительство Кафедрального собора УПЦ.
Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 26 января 2012 года.
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В 2012 ГОДУ
Священный Синод УПЦ благословил проведение в 2012 году торжественных мероприятий по случаю 20-летия исторического Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Для организации мероприятий создана комиссия, которую поручили возглавить митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.
СОЗДАНА КОМИССИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ УПЦ
Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил состав Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ в редакции 2007 года.
Как сообщается в журнале № 5 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, члены Священного Синода выслушали рапорт Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, Председателя Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви в редакции 2007 года. Какие изменения и дополнения предполагается внести, не уточняется.
Священный Синод УПЦ решил утвердить следующий состав Комиссии:
Преосвященный Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский - председатель Комиссии;
Преосвященный Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский;
Преосвященный Софроний, митрополит Черкасский и Каневский;
Преосвященный Антоний, архиепископ Бориспольский, викарий Киевской Митрополии, ректор КДАиС;
Преосвященный Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский;
Преосвященный Алексий, епископ Белгород-Днестровский, викарий Одесской епархии - секретарь Комиссии;
Преосвященный Филарет, епископ Новокаховский и Генический;
Преосвященный Филарет, епископ Дрогобычский, викарий Львовской епархии;
Преосвященный Иона, епископ Обуховский, викарий Киевской Митрополии;
Протоиерей Виталий Косовский, секретарь Киевской Митрополии;
Архимандрит Нафанаил (Крикота), ректор Почаевской духовной семинарии
Протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии;
Протоиерей Иоанн Солодчук, секретарь Ровенской епархии;
Протоиерей Георгий Холодюк, клирик Винницкой епархии;
Волынец Валентин Феодосьевич, председатель Юридического отдела УПЦ;
Малицкий Андрей Анатольевич.
УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ ВРЕМЕННО ПОРУЧЕНО МИТРОПОЛИТУ ПАВЛУ
Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил временное управление Киевской епархией митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю).
Об этом говорится в журнале № 6 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января.
Этим решением отменяется решение Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2011 года, согласно которому управление Киевской епархией на период болезни Митрополита Киевского и всей Украины Владимира было поручено комиссии в составе: архиепископа Переяслав-Хмельницького и Вишневского Александра, епископа Яготинского Серафима и епископа Васильковского Пантелеймона.
Тогда для координации финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ создал ревизионную комиссию во главе с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА - МИТРОПОЛИТ СОФРОНИЙ
Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил контролировать строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви (Киев, Железнодорожное шоссе) митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию.
Как говорится в журнале № 7 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, такое решение было принято «с целью совершенствования административно-финансовой деятельности».
В то же время, сообщается об освобождении преосвященного Александра, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского от должности настоятеля храма Всех Святых комплекса Кафедрального Свято-Воскресенского собора, и также об освобождении протоиерея Георгия Коваленко от должности ключника и председателя приходского совета Свято-Воскресенского Кафедрального собора Киева.
Как сообщается в документе, такое решение Священный Синод УПЦ принял после доклада митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла об аудиторской проверке хода строительных работ и финансирования строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра Украинской Православной Церкви Киева.
УПЦ - ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ
Священный Синод УПЦ заслушал рапорт председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского относительно зарегистрированного в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», который готовится к принятию без каких-либо согласований с Украинской Православной Церковью и христианскими Церквами Украины.
Синод выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», решил направить соответствующее обращение к Председателю Верховной Рады Украины В. М. Литвину и народным депутатам и создать Церковную комиссию для изучения этого вопроса.
В УПЦ НОВЫЕ СКИТЫ, ОРДЕНА, ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
Священный Синод УПЦ принял решение утвердить Орден святой равноапостольной княгини Ольги и Орден святой преподобной Анастасии Киевской.
Кроме этого, Синод принял решение открыть скит Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Одессе и в селе Баранов Ивановского района Одесской области, Рождество-Богородичный скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы, Вознесенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе.
Заслушав рапорт архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки о лишении священного сана запрещенного в священнослужении заштатного клирика Запорожской епархии протоиерея Антония Шибаева, Синод принял решение о лишении сана.
Среди решений Синода - перенесение празднования дня памяти святой Преподобной Параскевьи Топловской с 3 декабря на 16 декабря и установление еще одного дня памяти святителя Филарета, архиепископа Черниговского - в день его прославления – 12/25 октября.
Подготовила Виктория Гончаренко, «УНИАН-Религии»
Фото УНИАН