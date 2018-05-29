Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан: Дорога к Богу не имеет конца

Дорога к Богу не имеет конца. Это как горизонт. Кажется, видишь линию, где сходится земля и небо, а когда идешь к ней, она удаляется.

Сколько живет человек, столько он ищет эту дорогу к Богу. И насколько Господь нам открывается, настолько мы к нему приблизились.

О своем пути к Всевышнему рассказывает архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Человек - уникальный: добрый пастырь, духовный композитор и поэт, переводчик религиозных текстов, автор научных статей, член

Патриаршего совета по культуре и Богословско-канонической комиссии УПЦ.

ДОСЬЕ. Владыка Ионафан (Анатолий Иванович Елецких) родился 30 января 1941 года в России в семье военнослужащего. С 1950-го по 1959-й год вместе с родителями, братьями Вячеславом, Александром и сестрой Антониной проживал в г. Североморск Мурманской обл., а после перевода отца-подполковника в киевский военный округ - в Киеве.

Окончил Ленинградскую духовную академию. 1976 принял постриг в монашество. Был преподавателем церковного пения и регентом хора Ленинградских духовных школ, впоследствии клириком Владимирского кафедрального собора в Киеве, наместником Киево-Печерской лавры, управляющим делами УПЦ, епископом Переяслав-Хмельницким, епископом Белоцерковским, священноархимандритом знаменитой Глинской пустыни, управляющим Глуховской, Сумской и Херсонской епархиями. С 2006-го - архиепископ Тульчинский и Брацлавский.

- Каждому человеку Бог открывается по-особому, - говорит владыка Ионафан. - С ранних лет меня постоянно «мучил» вопрос, в чем смысл жизни. Времена были тяжелые, господствовала атеистическая идеология. Поэтому я немного знал о Боге. Но однажды, изучая Киев, куда только что из России переехала наша семья, я зашел во Владимирский собор.

Удивился, что там много людей. Все молились, звучали церковные песнопения. Но больше всего меня поразили слова: «Господи, когда тебя позову, услышь меня...», и я невольно обратился к Тому, кого еще не знал: « Господи, если ты существуешь, покажи, что ты есть ». Ответ пришел неожиданно.

В тот вечер в своей комнате вдруг на темном фоне вселенной увидел... странный свет, в виде шара. Он абсолютно не резал глаза, был очень спокойным, а главное - живым. Он было Любовью. Меня сразу переполнила радость, которую я больше никогда в своей жизни не переживал. Затем двое прекрасных ангелов в длинных одеждах, горящих золотым огнем, подошли ко мне и подтолкнули через темную бездну к свету. От неожиданности я ахнул и очнулся. «Отче!» - Впервые в жизни обратился к Богу, не как к неведомой силы, а как к Сущему, как к Личности.

Владыка Ионафан, а когда Вы решили посвятить свою жизнь Богу?

В юности мне подарили Евангелие на старославянском языке. Я его не знал и не понимал, но часами сидел над текстом, самостоятельно постигая суть написанного. Однажды наткнулся на фразу: «Пшеница уже созрела, а рабочих жать ее нет». Все перевернулось в тот момент внутри, и я решил, что стану священником. Родители со страхом восприняли такое мое решение: боялись как за мое будущее, так и за судьбу моих братьев и сестры. И все же после армии, я поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем и в духовную академию.

Возникали сомнения в правильности избранного пути?

Никогда. Слава Богу, я реализовал себя как личность. Я получил религиозное и музыкальное образование. Мне посчастливилось общаться с очень большими религиозными деятелями, как скажем, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим - это духовный отец нынешнего Патриарха Кирилла.

Кстати, в 16 лет я работал под руководством будущего Святейшего Предстоятеля РПЦ - архиепископа Кирилла в стенах Ленинградской духовной семинарии, где он был ректором. Я общался со старой петербуржской интеллигенцией, аристократами, художниками-авангардистами, учениками Филоновым, Малевичем, Татлиным, был в творческих отношениях с Владиславом Александровичем Чернушенко - художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы, слышал вживую голоса известных оперных певцов, ходил в драматические театры. ..

В Петербурге много православных святынь. Все это наполняло мою жизнь высоким смыслом. И хотя пришлось пережить и весьма драматические ситуации, считаю себя счастливым человеком. Мне очень радостно жить с Господом и я желаю всем познать эту радость.

Когда Вы были наместником Киево-Печерской Лавры, замироточили святые главы. Чем еще запомнился тот период Вашего служения?

Это было чудо! Я набрал вещество с мощей и рискнул сдать его на анализ. Результат ошеломил: это было биологическое вещество неизвестного происхождения, синтезировать которое искусственным путем невозможно.

Еще запомнился визит в пещеры Раисы Горбачевой. Такое желание «первой леди» по тем временам было сенсационным. Раиса Максимовна поставила свечу перед иконой архангела Михаила и захотела пожертвовать что-то за свечу. Денег не оказалось. Тогда помощник генерального секретаря компартии достал из кармана 25 рублей и она опустила их в церковный ящик. А, выйдя наверх, посадила возле Лавры елку. Приходил в Лавру туристом и психотерапевт Анатолий Кашпировский. Тогда он был на пике популярности и встречи с ним добивались великие мира сего. Не удержался даже Филарет и пригласил его к себе в резиденцию.

Что в Вашем понимании быть хорошим пастырем?

Господь сказал, что добрый пастырь душу свою полагает за овец своих. То есть главные черты доброго пастыря - это самоотверженность своему духовному призванию. Как говорил когда то мне покойный митрополит Никодим: «надо отдать себя на сто процентов служению Господу, а остальное можно взять себе». Именно поэтому я стараюсь служить во всех 16-ти районах Тульчинской епархии, часто езжу в Беларусь, Молдову, Россию ...

Бывают дни, когда расписана каждая минута. А вообще, служение каждого архиерея состоит из пастырской и административной работы. Люди видят красивую сторону: горят свечи, епископы в пышных ризах, им кланяются. Создается впечатление, что жизнь владыки - это сплошной праздник. Но службы - это большой жертвенный труд. Иногда их продолжительность достигает 5-6 и более часов. Кроме того, немало сил приходится тратить на решение различных конфликтов, встречи с людьми.

Понравилось ли Вам Подолье?

Очень. Прекрасная природа, великолепный Южный Буг, хорошие люди. Свои впечатления я изложил в таких строках своего стихотворения «Люблю, Украина»:

Люблю, Україно,

Твої ясні зорі

І ту твою білу хатину,

Де доля мене у цей світ народила,

Де вперше побачив калину.

Люблю, Україно,

Твої сиві гори

І сонце твоє в небі синім,

І мову чарівну твою, солов`їну,

І пісню в садочку вишневім.

Люблю, Україно,

Твій явір у полі,

Лани понад Бугом густі,

А, більше тебе я люблю, що з любов`ю

Ти стала за матір мені.

Вас часто приглашают читать лекции в разные духовные академии и семинарии. Насколько важна для Вас есть такая форма служения?

Мне приятно делиться сокровищами духовного знания. На лекциях отмечаю, что мы должны гордиться тем, что принадлежим к Украинской Православной Церкви, которая является наследницей великой христианской культуры. Это наше национальное сокровище, которое нужно лелеять и приумножать. Храмовое богослужение - это вообще синтез разных видов искусства. Ибо там и

пение, и живопись, и архитектура, искусство света, огня, одежды и даже искусство священного ритуального танца, ибо все жесты,

поклоны, имеют свой порядок, размер и ритмику.

Как Вы относитесь к идее объединения всех украинских церквей?

Идея хорошая. Учитывая негативные явления в мире, на то, что сейчас пытаются сокрушить основы христианства и заповеди Божьи, мы должны понять, что находимся на одном корабле. И надо дружно навалиться на весла, чтобы направить этот корабль в одном направлении - к Богу, к его высоконравственному учению, к Евангелию Христову. То есть идет речь о новой евангелизации общества.

Имеете универсальный рецепт, как не потерять свое человеческое лицо?

Сложный вопрос. Материальные трудности, которые переживает наш народ, ужасают. Зарплаты мизерные, пенсии - и того меньше. Беда! Как прожить, чем накормить ребенка, как собрать в школу, где взять деньги на лечение? И на этом фоне кучка людей богатеет. Церковь вместе с народом переживает эти трудности. Верующие легче переживают как материальные трудности, так и жизненные трагедии.

То есть религия - это лечебный пластырь, который нам дал Господь, предвидя все эти кризисы и жизненные невзгоды. И первое, что мы должны сделать, - вспомнить Христовы слова о двух величайших заповедях: любви к Богу и ближнему. Сегодня наиболее благоприятное время благодеяния. Наша помощь нужна ближнему сегодня как никогда. Каждый из нас должен в это время совершить свой небольшой подвиг любви для ближнего. Накормить голодного, помочь найти приют бездомному, утешить страждущего.

Сегодня ведется много споров относительно того принимать или не принимать идентификационные коды. Некоторые «разглядел» в кодах число зверя ...

Церковь не видит в налоговых кодах признаки пришествия Антихриста. Принимать код или нет - выбор человека, это не является грехом. Но церковь выступает против тотального электронного контроля за человеческим поведением. А современные высокие технологии позволяют взять под полный контроль жизнь человека и даже могут повлиять на ту часть мозга человека, где у нее хранится память о Боге.

Владыка Ионафан, а как Церковь расценивает вмешательство в процесс рождения нового человека? Стоит бездетным парам прибегать к услугам искусственного оплодотворения?

Церковь против всех манипуляций человеческим плодом. Если уж Господь так распорядился, что в семье нет детей, то следует либо смириться с этим, или просто взять на воспитание сироту. Последнее для христианина - это подвиг. Однажды, когда я служил в Херсоне и на рождественские праздники посетил детдом, ко мне подошел один мальчик.

«Ты за мной пришел? Ты мой папа?» - спросил. И так на меня посмотрел, с такой надеждой, что я до сих пор не могу этого забыть (смахивает слезу - авт.). Поэтому когда я вижу, как по городам устраивают Дни пива или колбасы, когда выбрасывают огромные средства на различные фейерверки, то лучше взяли бы эти деньги и закупили еду для сирот. Вот был бы фейерверк доброты. Убийство живого плода - это убийство человека. А значит - большой грех.

Если проанализировать статистику абортов, ежегодно с карты мира исчезают целые города, даже государства. Мы живем в среде убийц. Это трагедия. Поэтому лучше родите и отнесите «лишнего» ребенка в детдом, но не убивайте. И тут отвечают не только женщины, но и мужчины. Всем говорю: люди добрые, повернитесь лицом к сиротам. Пожертвуйте ради них своим благополучием и вы будете угодны Богу. Господь простит вам много грехов.

Что Вы скажете относительно слухов о конце света в 2012-м году?

Я хотел бы пригласить вас на свое 100-летие, а оно состоится отнюдь не в 2012-м году. (Улыбается). Никто, даже ангелы не знают, когда Господь второй раз придет на землю и наступит конец света.

Настоящим признаком второго Пришествия Христа является восстановление Иерусалимского храма. Но пока на месте храма стоит мусульманская мечеть.

Весь мир переживает кризис института семьи. Что делать?

Да, это серьезная проблема. Много негатива в общественное сознание вносят современные СМИ. Народу нужно решительно сказать «довольно!» Тем, кто зарабатывает неправедные деньги на безнравственности, кто героизирует антибиблейские нетрадиционные формы брака. Большую надежду возлагаю на введение в школах предмета «Христианская этика» и на пока присущую нашему народу духовность.

Инна Червинчук, УНИАН - Винница