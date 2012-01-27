Молодежной миссии нужна государственная поддержка и творческий подход

24 января 2012 года в рамках ХХ Международных Рождественских образовательных чтений состоялась конференция «Воспитание молодежи — общее дело Церкви и государства». В ней приняли участие представители из России, Украины, Белоруссии и Черногории, представившие весь спектр молодежных миссионерских проектов, реализованных в епархиях в 2011 году.

«Государственная поддержка молодежной политики Церкви, особенно в вопросах укрепления института семьи и сохранения и пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, нравственности, основанных на христианской морали, может оказать серьезное положительное влияние на имидж православной молодежи», — заявил в ходе конференции руководитель Синодального отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий.

По мнению владыки, без поддержки государственных структур православное молодежное движение, даже при условии его активной вовлеченности в информационное пространство, рискует превратиться в субкультуру, закрытую для диалога с обществом.

«Одной из основных проблем привлечения молодежи к церковной жизни являются преобладающие в обществе резко секулярные тенденции. Это оказывает серьезное влияние на восприятие подрастающим поколением православных движений как чего-то неприемлемого и отрицательного», — подчеркнул владыка, предложив участникам конференции высказывать свои предложения по решению этой проблемы.

Председатель Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви епископ Обуховский Иона, рассказав о динамичном развитии молодежной миссии Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, подчеркнул, что «главная причина такого успеха молодежного православного движения в непростых общественно-политических условиях Украины — творческий и свежий подход к миссии». «Для того чтобы молодой человек услышал священника, священнику нужно все-таки спуститься с амвона. И говорить с молодыми людьми не языком проповедей, а просто по-дружески. Это совершенно не значит, что нужно стать примитивнее, это значит — стать ближе», — пояснил владыка Иона.

Он рассказал, что при обители действует волонтерское движение «Молодость не равнодушна», уже на протяжении пяти лет открыт центр психологической помощи для подростков, на базе Синодального отдела издаются популярные журналы «Отрок.ua» и «Фамилия». «Большой масштаб приобрела и работа апологетический центра — силами православного молодежного движения удалось обеспечить наличие специалиста по сектам практически в каждой области Украины. С марта этого года стартовал новый проект молодежи Украинской Православной Церкви — первое православное радио Украины "Покров", вещание которого транслируется также и в Интернете», — констатировал епископ Иона.

Архипастырь подчеркнул, что полностью разделяет позицию епископа Игнатия в том, что формальный подход в миссионерской работе с молодежью совершенно недопустим, и что, прежде всего, необходимо опираться на идеи, «которые нам дает сама молодежь». Так, одна из новых форм миссионерства, подсказанная молодежью — флешмобы. Несмотря на внешне не слишком серьезный характер, спонтанность и вовлечение в них довольно узкого круга людей, флешмобы несут в себе большой миссионерский потенциал, так как всегда привлекают общественное внимание. В рождественскую неделю ряд флешмобов, в ходе которых совершенно незнакомые участники кратковременной акции поздравляли друг друга и окружающих пением псалмов и колядок, с успехом прошел в православной молодежной среде на Украине и в России.

С докладом об особенностях привлечения интернет-технологий как средства для миссии среди молодежи в рамках чтений выступил главный редактор журнала «Наследник» протоиерей Максим Первозванский. «Мы находимся в мире глобальной информационной конкуренции. Нужно строить свою православную интернет-сеть и этого не нужно бояться. Иначе мы просто не сможем создать для нашей молодежи интересную альтернативу всем тем соблазнам, которыми наполнен Интернет», — заметил священник.

Патриархия.ru