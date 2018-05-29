Митрополит Софроний: Новым предстоятелем УПЦ будет украинец

Священный Синод Украинской Православной Церкви, состоявшийся 26 января, поручил совершать контроль за ходом строительства и финансированием строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и Духовно-просветительского центра УПЦ митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию.

Такое решение было принято «в целях совершенствования административно-финансовой деятельности».

Одновременно Священный Синод УПЦ освободил Преосвященного Александра, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского от должности настоятеля храма Всех Святых комплекса Кафедрального Свято-Воскресенского собора, и также освободил протоиерея Георгия Коваленко с должности ключаря и Председателя Приходского совета Свято-Воскресенского Кафедрального собора Киева.

Священный Синод УПЦ состоялось под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Накануне Синода митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) ответил на вопросы журналиста.

Ваше Святейшество, вас называют не иначе как лидером «проукраинского» крыла УПЦ Московского патриархата в противовес тем священникам, которые держатся идеи организационного единства с РПЦ. Вы сами себя таковым считаете?

Нет, не считаю, ибо лидер - это человек, который впереди, тогда как за ним следуют другие. Это не обо мне. Я просто украинец, который печется о своем народе и, конечно, его вере. От своих взглядов я не отступаю, и не боюсь их высказывать, как некоторые.

Некоторые - это кто?

Все те, кто боится своего языка, потому что, видите, посмотрят не так.

Много ли у Вас единомышленников в УПЦ?

Не знаю, я их не считал, но есть ...

Среди ваших идейных антиподов первым называют имя митрополита Одесского и Измаильского Агафангела ...

Митрополит Агафангел - этнический русский, человек России, и он имеет одно направление, связанное с утверждением «Русского мира». Если в целом брáть россиян, которые у нас служат епископами, то я их просто уважаю за то, как они защищают самих себя и свои взгляды. Нам следовало бы у них этому поучиться ...

Да и речь идет не только об автокефалии УПЦ, а об объединении всех ветвей православия в Украине в поместную соборную автокефальную церковь.

Когда же такое объединение возможно?

Не за моей земной жизни. Может, через 100 лет, может, 200 ... Я не говорю: давайте сделаем это прямо сейчас. Есть проблемы на пути к этому объединению, поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров и рассуждать, как и к кому примкнуть. Когда РПЦ объединилась с Заграничной, которую называли раскольнической, хорошо это было для россиян? Безусловно, хорошо. Так и для нас в итоге, когда мы соединены и будем вместе все, будет хорошо, ибо ничто так не объединяет людей, как церковь ...

Поскольку речь зашла о Киевском патриархате, скажите о своем отношении к Филарете (Денисенко)?

Я его знаю очень хорошо. Будучи еще митрополитом Киевским, именно он меня принял как изгнанника, как человека, которого все боялись и не хотели принимать. Была такая всесильная организация - КГБ, с которой я, находясь еще в Московской духовной академии, отказался сотрудничать. После этого я попал в организованную органами аварию, чудом остался жив. Через некоторое время был вынужден академию покинуть, после чего и оказался в Украине. Я благодарю его за его добрый поступок, потому что он был единственный, кто принял меня без страха, дал мне место.

Как считаете, почему в 1991 году не удалось получить признанную автокефалию и в украинском православии произошел раскол?

Не мне судить, рассудит история. Скажу только, что там была замешана политика, когда во внутрицерковный процесс вмешался коммунист и атеист Кравчук, и человеческие амбиции - не вышел Патриархом в Москве, то хотел стать в Украине.

Но есть еще одна, самая главная причина. Когда учреждались как автокефальные Грузинская, Сербская, Болгарская, другие церкви, то они были в этом стремлении едины. А у нас - лебедь, щука и рак. Мы сами не все хотим, а если и хотим, то боимся сказать, только не знаю, почему.

Контактируете ли вы с представителями других конфессий, действующих на территории Черкасской области? Конфликтов, в частности имущественных, не возникает?

Мы не встречаемся, каждый делает свое дело по мере сил. Но и конфликтов нет, ибо на войне, знаете, потери есть с обеих сторон, а это никому не нужно.

Чувствуете вмешательство нынешней власти в церковные дела?

Я так вам скажу: у нас церковь отделена от государства, и чем меньше политики - и наши, и зарубежные - будут вмешиваться в процесс создания соборной автокефальной церкви, тем лучше. Мы не против того, чтобы государство нам помогало материально, но вопрос автокефалии - внутреннее дело церкви.

Митрополит Агафангел назвал себя несколько месяцев назад «первенствующим членом Священного Синода». Не является ли это заявкой на пост предстоятеля УПЦ, учитывая длительную болезнь митрополита Киевского Владимира и слухи о его скорой отставке?

Дело в том, что в церкви есть правило: на время болезни предстоятеля его должен заменить старший по хиротонии. То есть тот человек, который первым был назначен епископом. Таким у нас есть митрополит Агафангел. Слово «первенствующий» здесь может быть синонимом «старший по хиротонии». А то, что он или кто другой хочет быть митрополитом, то хотеть можно сколько угодно, это лишь частные желания. Пока Владимир не умрет, никто его не снимет. Даже если Блаженнейший по состоянию здоровья не сможет руководить церковью, все равно его не имеют права изменять. Его назначал Собор, и только Собор может принимать решение о его дальнейшей судьбе в этой должности и определяться с его преемником. Я считаю все же, что новым предстоятелем УПЦ, когда бы это ни произошло, будет украинец.

Общался Анатолий Хливный, "Тиждень"

Интервью представлено в сокращенном варианте, полностью - ЗДЕСЬ