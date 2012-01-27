Украинское православие объединится не ранее, чем через 100 лет

Митрополит Софроний УПЦ сомневается, что украинское православие сможет объединиться в ближайшем будущем. Об этом он сказал в интервью Українському тижню.

Так, на вопрос, когда же возможно объединение всех ветвей православия в Украине, владыка Софроний ответил: «Не за моей земной жизни. Может, через 100 лет, может, 200...».

Он отметил, что на пути к объединению есть немало проблем, поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров и рассуждать, как и к кому примкнуть.

«Когда Русская православная церковь объединилась с зарубежной, которую называли раскольнической, хорошо это было для россиян? Безусловно, хорошо. Так и для нас в итоге, когда мы соединены и будем вместе все, будет хорошо, ибо ничто так не объединяет людей, как церковь », - сказал отец Софроний.

