Создана комиссия для внесения изменений в Устав об управлении УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил состав Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ в редакции 2007 года.

Как сообщается в журнале № 5 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января, члены Священного Синода выслушали рапорт Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, Председателя Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви в редакции 2007 года.

После этого Священный Синод УПЦ решил утвердить следующий состав Комиссии:

Преосвященный Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский - председатель Комиссии;

Преосвященный Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский;

Преосвященный Софроний, митрополит Черкасский и Каневский;

Преосвященный Антоний, архиепископ Бориспольский, викарий Киевской Митрополии, ректор КДАиС;

Преосвященный Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский;

Преосвященный Алексий, епископ Белгород-Днестровский, викарий Одесской епархии - секретарь Комиссии;

Преосвященный Филарет, епископ Новокаховский и Генический;

Преосвященный Филарет, епископ Дрогобычский, викарий Львовской епархии;

Преосвященный Иона, епископ Обуховский, викарий Киевской Митрополии;

Протоиерей Виталий Косовский, секретарь Киевской Митрополии;

Архимандрит Нафанаил (Крикота), ректор Почаевской духовной семинарии

Протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии;

Протоиерей Иоанн Солодчук, секретарь Ровенской епархии;

Протоиерей Георгий Холодюк, клирик Винницкой епархии;

Волынец Валентин Феодосьевич, председатель Юридического отдела УПЦ;

Малицкий Андрей Анатольевич.

Как сообщали «УНИАН-Религии», 26 января в 49-м корпусе Киево-Печерской лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно Уставу об управлении Украинской Православной Церкви Заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В заседании приняли участие: митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

УНИАН-Религии