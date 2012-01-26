Паломнические организации недовольны законотворчеством ВР

Участники Всеукраинской конференции по вопросам паломничества приняли текст обращения к Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру и Священному Синоду Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает сайт Православие в Украине.

В документе выражена озабоченность проектом Закона «О паломничестве», который сейчас рассматривают в Верховной Раде Украины. Участники Конференции считают, что эта законодательная инициатива представляет опасность для паломничества как явления духовной жизни, и, в случае вступления законопроекта в действие, приведет к коммерциализации паломничества. В связи с этим делегаты конференции просят Предстоятеля и Синод Украинской Православной Церкви обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой приостановить рассмотрение закона «О паломничестве».

Во время Конференции также обсуждались перспективные направления развития паломничества и возможность посещения православных святынь, которые находятся в ведении историко-культурных заповедников и музеев.

Всекураинская конференция по вопросам паломничества начала свою работу 24 января. Участие в ней приняли более ста руководителей и сотрудников паломнических служб из всех епархий УПЦ.