Синод УПЦ открыл новые скиты

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Киево-Печерской Лавре 26 января состоялось очередное заседание Синода Украинской Православной Церкви.

По сообщению официального сайта УПЦ, согласно Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, заседание прошло под председательством старшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Синод благословил проведение в 2012 году торжественных мероприятий по случаю 20-летия исторического Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Синод также утвердил состав Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ (редакции 2007 года)

Участники Синода благословить ввести следующие Ордена Украинской Православной Церкви:

1) Ордена святой равноапостольной княгини Ольги;

2) Ордена святой преподобной Анастасии Киевской.

Синод заслушал рапорт председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского относительно зарегистрированного в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», который готовится к принятию без каких-либо согласований с Украинской Православной Церковью и христианскими Церквами Украины.

Синод выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О паломничестве», решил направить соответствующее обращение к Председателю Верховной Рады Украины В. М. Литвину и народным депутатам и создать Церковную комиссию для изучения этого вопроса.

Синод принял решение открыть скит Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Одессе и в с. Баранов Ивановского района Одесской области, Рождество-Богородичный скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы, Вознесенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в г. Одесса.

Заслушав рапорт архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки о лишении священного сана запрещенного в священнослужении заштатного клирика Запорожской епархии протоиерея Антония Шибаева, Синод принял решение о лишении сана.

РИСУ