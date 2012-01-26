Синод УПЦ поручил временное управление Киевской епархией митрополиту Павлу

Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил временное управление Киевской епархией митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПАВЛУ (ЛЕБЕДЮ).

Об этом говорится в журнале № 6 заседания Священного Синода УПЦ от 26 января.

Этим решением отменяется решение Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2011 года, согласно которому управление Киевской епархией на период болезни Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА было поручено комиссии в составе: архиепископа Переяслав-Хмельницького и Вишневского АЛЕКСАНДРА, епископа Яготинского СЕРАФИМА и епископа Васильковского ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Тогда для координации финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ создал ревизионную комиссию во главе с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским ПАВЛОМ.

Как сообщали «УНИАН-Религии», 26 января в Киево-Печерской лавре состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В соответствии с Уставом об управлении Украинской Православной Церкви заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и измаильского АГАФАНГЕЛА. В заседании приняли участие: митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ, митрополит Черновицкий и Буковинский АНУФРИЙ, митрополит Донецкий и Мариупольской ИЛЛАРИОН, митрополит Вышгородский и Чернобыльский ПАВЕЛ, митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ, митрополит Черкасский и Каневский СОФРОНИЙ, архиепископ Хустский и Виноградовский МАРК, архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский АЛЕКСАНДР, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский АМВРОСИЙ, епископ Житомирский и Новоград-Волынский НИКОДИМ.