Пожар в Спасо-Преображенском соборе вновь раздул сильный ветер

Из-за порывов ветра в Спасо-Преображенском соборе, купол которого обрушился сегодня утром вследствие огня, возобновился сильный пожар, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

Очаг огня внутри собора снова усилился, отметили в МЧС, «поскольку в результате первого возгорания здание осталось без крыши. Пожаром охвачена площадь около 400 кв. метров. Распространению огня также способствует конструктивная особенность собора - деревянная обрешетка и полиэтиленовая пленка, завезенная строителями, ведущими реставрационные работы».

На месте происшествия продолжают работать 9 пожарно-спасательных подразделений Болградского, Измаильского и Ренийского районных подразделений МЧС, а также вспомогательная техника горводоканала и РЭС.

Иконы и предметы церковной утвари, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие дислоцированной в Болграде 12-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины, возглавляемой полковником Алексеем ДЖОЛОСОМ.

Действиями пожарных руководит прибывший на место происшествия начальник облМЧС Владимир БОДЕЛАН.

По мнению местных жителей, пожар мог вспыхнуть из-за отопительного электроприбора, оставленного строителями.