В РПЦ обсудили вопросы создания православной цифровой библиотеки

24 января 2012 года в Российской государственной библиотеке (РГБ) в рамках XX Международных Рождественских образовательных чтений прошла конференция на тему «Церковь. Культура. Информационное общество», сообщает сайт «Православие и мир».

С докладами выступили представители Министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, сотрудники РГБ, представители учебных заведений и творческих объединений.

Центральным стал доклад старшего научного сотрудника РГБ С.Т. Петрова о создании на базе РГБ совместно с Синодальной библиотекой Московского Патриархата Российской православной цифровой библиотеки (РПЦБ).

В основу новой православной цифровой библиотеки легли, в частности, модели РГБ и Библиотеки Конгресса США.

Целью создания библиотеки является формирование, сохранение и распространение православного наследия в цифровом формате. В будущем планируется оцифровать около 100 000 книг. Пока библиотека существует в тестовом режиме, но, как предполагается, к марту будет представлена Священноначалию.

25 января в рамках Рождественских чтений в Российской государственной библиотеке также состоялась научно-практическая конференция «Развитие библиотечного дела в Русской Православной Церкви», информирует сайт Издательского Совета Русской Православной Церкви.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники церковных и светских библиотек, ученые, преподаватели, представители церковных и светских СМИ, сотрудники аппарата Издательского Совета.

Открыл конференцию член Издательского Совета, директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата, сопредседатель координационного совета РПЦБ протоиерей Борис Даниленко. Он напомнил, что двумя основными задачами библиотеки являются сохранность и доступность фонда. Без решения этих задач деятельность любой библиотеки теряет смысл.

Директор библиотеки Киевской духовной академии и семинарии игумен Алексий (Коваль) рассказал об опыте модернизации библиотеки Киевских духовных школ и создании электронной библиотеки КДАиС.

Директор библиотеки Московской духовной академии и семинарии игумен Дионисий (Шленов) представил доклад о новом рубрикаторе, который планируется использовать в МДАиС.

Выступление старшего научного сотрудника НИО книговедения Российской государственной библиотеки, сопредседателя координационного совета Российской православной цифровой библиотеки С.Т. Петрова было посвящено научно-справочному аппарату РПЦБ.

На конференции также обсуждались вопросы современного состояния православных библиотек, использование их потенциала в миссионерской деятельности и работе с молодежью, способы взаимодействия церковных и светских библиотек, а также новые возможности, которые появляются благодаря использованию современных информационных технологий.

Патриархия.ru