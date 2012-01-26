Слово Патриарха Кирилла в день памяти святой мученицы Татианы в домовом храме МГУ

25 января 2012 года, в день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Глубокоуважаемый дорогой Виктор Антонович! Ваше Высокопреподобие, отец Максим! Дорогие братья и сестры!

Для меня всегда большая радость служить в этом храме — по многим причинам, о которых я уже когда-то здесь говорил. Соприкосновение с университетской общиной, с этими историческими стенами всегда приводит душу в особое состояние, наполняя сознание особыми мыслями. И сегодня я молился в меру своих сил о нашей молодежи, молился об университете — настолько сильно, насколько могу как человек; потому что от сознания молодежи, от ее умонастроения, от ее жизненных векторов, которые она себе определяет, будет зависеть будущее страны нашей, Церкви нашей, а в каком-то смысле — и вообще будущее рода человеческого. Ведь если молодежь, новое поколение, сумеет понять самое главное, понять, что нужно, чтобы достойно прожить жизнь, то мир будет спасен. Но понять это очень сложно, ведь едва ли не все вокруг работает против того мировоззрения, того взгляда на мир и человека, который только и является жизнеспособным, потому что он есть не что иное, как выражение воли Божией о мире и человеке.

Обладая свободой, человек может идти против воли Божией, и идет очень часто. Если посмотреть на всю мировую историю, то можно видеть, как это движение против Божественной воли оборачивается войнами, революциями, катастрофами, морем человеческой крови и морем человеческой несправедливости. Причем все то, что приносит море страдания, обычно апеллирует к справедливости, к человеческому счастью, к человеческой свободе — достаточно посмотреть на последние 300 лет европейской истории, и не только европейской. Именно эти лозунги, которые будоражили кровь, возбуждали чувства, толкали людей на преступления, — они никогда и нигде не были реализованы так, чтобы действительно человек обрел свободу и чтобы действительно воцарилась справедливость.

Можно до бесконечности об этом говорить, но люди, особенно молодые, устроены так, что первая поразившая их мысль часто овладевает всем сознанием. А если эта мысль многократно повторяется в социальных сетях, на телевидении, в печатных изданиях, то она уже воспринимается как некая аксиома. И если кто-то вдруг призывает отдать во имя этих лжеидеалов свою жизнь, то ведь находятся те, кто идет и эту жизнь отдает… Как же не запутаться во всем этом? Как сохранить то направление, которое угодно Богу и которое только и является жизнеспособным для личности и для всей человеческой цивилизации? Именно пример мучеников и дает нам некий ключ к пониманию этой проблемы.

Что такое мученичество? Мученичество — это максимальное ограничение самого себя. Это напряжение всех сил для достижения той цели, которая является самой важной и самой главной. И больше всего в истории было мучеников за веру, потому что люди всегда воспринимали Божию волю и Божий закон как явление абсолютной Истины и мобилизовывали все силы, чтобы эту истину защищать. Но хорошо известно, что у человека ограничена возможность испытывать физическую боль. Есть такие понятия, как болевой шок, потеря сознания, сумасшествие. Почему же ни в одном житии святых не сказано о том, что мученик потерял сознание от болевого шока или сошел с ума? Да потому, что никаких человеческих сил недостаточно, чтобы преодолеть страшные физические мучения. Но вместе с мучениками был Господь — Он стоял рядом, Он подавал им Свою руку, Он давал им Свою благодать, и потому, достойно умирая и поражая воображение палачей, мученики совершали самое главное дело своей жизни — они утверждали Божественный закон как высший закон человеческого бытия.

Будет совершено неправильно думать, что Господь действовал как некая анестезия, что Он снимал физическую боль, что мученики ничего не чувствовали. Кстати, во II веке в Церкви возникли еретические учения, согласно которым Христос на кресте не страдал, — потому что не мог страдать Бог, потому что Он был якобы бесстрастным. Но Церковь осудила это учение. Церковь склоняется перед мучениками, потому что они испытывали неимоверную боль, но сила духа, укрепляемая Самим Богом, была сильнее боли физической.

И, наверное, было еще одно непременное условие этой несокрушимой силы мучеников. Сегодня мы с вами слышали отрывок из послания апостола Иакова, которое редко читается в Церкви, — небольшой фрагмент из 3-й и 4-й глав. Там мы находим замечательные слова: «Не может из одного источника истекать горькая и сладкая вода» (см. Иак. 3:12). А как же плюрализм мнений? А как же вариативность человеческого поведения, на которой настаивает современный образ мышления? Он предполагает одновременное сочетание одного и другого: можно быть безнравственным человеком, можно обижать ближних — но при этом требовать всемирной справедливости. Вот и получается, будто из одного источника течет сладкая и горькая вода. Но такого не бывает! Сладкая вода может течь только из источника, в котором нет воды горькой.

А что все это означает, если эти образы перевести в сферу современной антропологии? Означает только одно: что человеческая личность должна быть интегральной, целостной; что не может быть никакого расслоения, раздвоения, никакой интеллектуальной и духовной шизофрении. Нельзя быть праведником в одной аудитории и грешником в другой. Нельзя настаивать на справедливости в одном месте и жестоко и цинично попирать ее в другом. Вот мученики и были этими интегральными, целостными личностями, они обладали тем, что Церковь называет целомудрием. Конечно, целомудрие есть в первую очередь сохранение нравственной чистоты и целостности. Но ведь не только! Целостность человеческой личности не может быть без мудрости, и целомудрие есть именно такая мудрость, которая определяет эту интегральность человеческой личности. И человек, живущий целостной жизнью, являющийся целостной личностью, имеет силу защищать правду — так защищать, что даже если приходится проходить через страшные испытания и мученичество, он справляется с болью и страданием и осуществляет свою миссию.

Как важно понять сегодня всем нам, и не только молодежи, что преобразование нашего общества не может идти вне нравственного возрождения личности! Это абсолютно невозможно не только с точки зрения человеческой логики — невозможно с точки зрения замысла Божиего о мире и человеке. Бог такого не хотел, и потому всякое двурушничество, лицемерие, раздвоение, всякое жонглирование правдами, всякое вовлечение в борьбу людей для достижения своих корыстных целей под лозунгом высоких идей — все это противно Божией правде. А для того чтобы уметь различать духов, мы и должны формировать эту внутреннюю целостность, к которой нас призывает апостол Иаков. Мы должны быть источниками сладкой, то есть пресной воды — не горькой, не соленой, а той воды, которую можно пить. И только тогда человек способен оплодотворить мир вокруг него, если он является источником этой живой воды.

Я хотел бы от всего сердца пожелать Московскому университету, его профессорско-преподавательской корпорации, его студенчеству, чтобы вы, занимаясь очень важными научными исследованиями, изучая науки, никогда не теряли из виду эти стратегические цели человеческого бытия, потому что иначе и наука может превратиться в дело злое и опасное, как мы это хорошо знаем. А потому воспитание должно идти рука об руку с образованием. Наше юношество должно быть интеллектуально развитым, высокообразованным, профессионально способным к любой конкуренции и одновременно духовно сильным, любящим Бога и Родину.

Я сердечно благодарю Вас, уважаемый Виктор Антонович, за высокую честь, которую мне оказал Ученый совет Московского государственного университета. В ближайшее же время я сообщу Вам о возможной дате своего посещения университета. Для меня это будет действительно особый день в моей жизни — ввиду того уважения и той любви к высшей школе, которую я несу в своем сердце.

Сегодня в этом храме была совершена Божественная литургия и одновременно рукоположен молодой епископ — сверстник многих молодых педагогов и даже, может быть, некоторых из студентов, который будет проходить свое служение на Дальнем Востоке России, в Николаевске-на-Амуре. Ныне мы увеличиваем количество епархий для того, чтобы слово Божие доходило до сознания каждого человека. Потоки благодати Божией должны перемещаться не только по основным кровеносным сосудам, но достигать капилляров, чтобы не отмирал и не парализовывался организм человеческой души. И главная задача заключается в том, чтобы слово Божие стало понятным и убедительным для каждого человека. Вот этой задаче и посвящается служение вновь рукополагаемых архиереев — как и тех, кто уже долгие годы несет свое служение.

В заключение я хотел бы от всего сердца еще раз поздравить Московский государственный университет, все наше студенчество с днем святой мученицы Татианы, с днем, который стал национальным праздником нашей российской молодежи. Пусть благословение Божие молитвами святой мученицы Татианы пребывает над Московским государственным университетом и над всей высшей школой нашего Отечества. Храни вас всех Господь!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси