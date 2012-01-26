Митрополит Иларион встретился с известными украинцами

25 января председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил рабочую поездку в Киев.

В поездке владыку Илариона сопровождали секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и исполнительный директор благотворительного фонда святителя Григория Богослова Л.М. Севастьянов.

Митрополит Иларион посетил Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, находящегося на лечении в одной из киевских клиник. В беседе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви владыка пожелал ему скорейшего выздоровления.

В тот же день председатель ОВЦС принял участие в заседании дискуссионного клуба «Сковорода», названного в честь украинского философа XVIII века Григория Сковороды. Членами клуба являются представители различных сфер общественной жизни Украины: политики, ученые, бизнесмены, деятели культуры и образования, известные политологи и журналисты.

Основная часть состоявшейся дискуссии была посвящена теме «Смыслы современного мира. Вечное и суетное». Владыка Иларион также ответил на многочисленные вопросы, касавшиеся таких тем, как взаимоотношение науки и религии, роль Церкви в современном мире, значение нравственных ценностей в нынешнюю эпоху.

В числе участников заседания были президент Союза промышленников и предпринимателей Украины А.К. Кинах, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии М.Б. Погребинский, директор института археологии НАН Украины П.П. Толочко, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия», директор издательства «Дух и Литера» К.Б. Сигов, директор института дерматологии и косметологии О.В. Богомолец, художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки М.Ю. Резникович, главный редактор газеты «2000» С.А. Кичигин и другие.

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