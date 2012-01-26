В Киеве состоялось заседание Священного Синода УПЦ

26 января в 49-м корпусе Киево-Печерской лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В заседании приняли участие митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 26 января 2012 года.

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