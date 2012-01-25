В Луганском университете открыт храм святой мученицы Татианы

В Татьянин День начал свою работу Храм Святой мученицы Татианы при Луганском национальном университете. Храм возведен на территории студгородка ЛНУ по инициативе студентов вуза на благотворительные пожертвования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

25 января – престольный праздник Храма. На праздничный молебен пришли студенты и преподаватели университета. К праздничной молитве присоединились президент ЛНУ Виталий КУРИЛО, ректор вуза Сергей САВЧЕНКО, заместитель председателя ЛОГА Юрий ХУНОВ.

В праздничный день храму подарили иконы Святой Татианы, Ангела-Хранителя и Богородицы.

Также в дар храму была передана икона, возрастом свыше 150 лет, на которой изображен Святой Николай Чудотворец. Также коллекция Храма пополнилась в этот день ликами Сергея Радонежского, Казанской

Богородицы, Андрея Первозванного и Господа Вседержителя.

«Перед праздником благодетель подарил нашему Храму большую икону Святой Татианы. Верим, что она подарит луганчанам чудесное исцеление, у этого лика будут твориться молитвы», - рассказал настоятель храма протоиерей

Отец Виктор.

С сегодняшнего дня в Храме ЛНУ каждый день будет вестись служба для луганчан. Они могут приходить в этот Храм, чтобы обратиться к с молитвой к Господу.



Протоиерей Виктор рассказал о планах развития храма. «В нижнем подвальном этаже храма нам хочется основать церковь Образа Божьей Матери «Прибавление ума». Так устроен Храм Святой Татианы в Московском государственном университете. Нам хочется воссоздать в Луганске его подобие», - отметил настоятель.

Напомним, что Святую Татиану стали почитать, как покровительницу студенчества с того времени, как 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан декрет о создании Московского государственного университета.

Домовой храм Святой Татианы в МГУ возрожден 17 лет тому назад.