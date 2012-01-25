Патриарх Кирилл стал почетным доктором МГУ

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присуждено звание почетного доктора Московского университета, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий после патриаршего богослужения в среду в университетском храме святой мученицы Татианы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Садовничего, патриарх Кирилл удостоен "высшей награды" университетской корпорации за заслуги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Ректор вуза также пригласил предстоятеля Русской православной церкви посетить университет.

Московский первосвятитель поблагодарил за присуждение ему звания почетного доктора и отметил, что сообщит в ближайшие дни о возможном времени своего посещения МГУ.

По его словам, чтобы разобраться в мощном информационном потоке современности, отделить зерна от плевел, молодым людям необходимы внутренние критерий отбора, четкий ориентир, компас. И этими критериями всегда будут заповеди Божии, подчеркнул патриарх.

"Сегодня корпорация московского университета отмечает 257 год рождения. Была традиция - всегда этот день начинался службой. И мы рады, что в наше время эта традиция возобновлена",- сказал Садовничий.

Настоятель храма святой мученицы Татианы протоиерей Максим Козлов сообщил, что в этом году исполняется 17 лет со дня возобновления богослужения в храме. Резюмируя мнения прихожан о последнем этапе развития церковной жизни, он отметил, что "евангельский идеал стал более применим", людям стало понятнее, как применять его в жизни.