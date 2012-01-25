В интернете появился официальный сайт Введенского монастыря
14:45, 25 января 2012Православие
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Редакция приглашает к сотрудничеству
В интернете появился официальный сайт Киевского Свято-Введенского мужского монастыря.
На сайте можно ознакомиться с историей и современностью монастыря, сведениями о святынях обители и дни их особого почитания, расписанием богослужений, событиями из жизни монастыря, интересным публикациями о монашестве и духовной жизни, прокомментировать материалы.
Кроме того, все желающие могут подать записки для поминовения.
Редакция сайта приглашает к сотрудничеству всех желающих, а сайтам православных монастырей, в том числе и из других епархий, предлагает взаимное размещение баннеров.
Обновленная версия веб-портала размещена по адресу: www.vvedenskiy.com.ua
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