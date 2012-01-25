Как Церковь может помочь душевнобольным?

По словам сотрудника российского Научного центра психического здоровья, психиатра Ольги Щелоковой, среди верующих на приходах процент людей с психическими заболеваниями может составлять от 10 до 50%.

Об этом сообщает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, подводя итоги круглого стола в РПИ св. Иоанна Богослова по проблемам пастырской помощи душевнобольным.

По словам психиатра Ольги Щелоковой, из-за страданий и ограничений, накладываемых болезнью и лечением, проблем социализации и трудоустройства, а также негативного отношения самого общества к психическим болезням такие люди испытывают социальную изоляцию. Они могут комфортно чувствовать себя лишь среди людей с иными ценностями, чем те, которыми живет окружающий мир, а носителями таких ценностей как раз и оказываются религиозные сообщества.

Но и в Церкви к психически нездоровым людям часто относятся как к бесноватым, священники посылают их на «отчитки». По мнению большинства православных врачей-психиатров, этот стереотип необходимо разрушить. Наиболее плодотворно сочетание пастырской и медицинской помощи душевнобольным.

Примерами комплексной помощи психически больным, а также созависимым людям могут служить школа трезвения при московском храме Воскресения Христова в Сокольниках, благотворительная деятельность прихода храма св. прав. Иоанна Кронштадского в селе Морское в Крыму, о которых рассказали в своих докладах участники этих социальных проектов Михаил Благонравов и Евгений Нелюбин.

На круглом столе было признано необходимым создание реабилитационных программ для психически больных, прошедших лечение в больнице и вошедших в стадию ремиссии. По мнению психиатра, психотерапевта Игоря Ульянова, для успешной ресоциализации таких больных нужны «сопровождающие» их на пути выздоровления помощники, которые смогут способствовать им вновь обрести утраченные бытовые и социальные навыки.

По итогам встречи была принята совместная резолюция, в которой участники круглого стола предлагают инициировать всестороннее обсуждение проблематики психических заболеваний с научной и богословской точек зрения с целью выработки интегрального подхода.

Кроме того, углубить курс «пастырской психиатрии» в духовных учебных заведениях, издавать специальные учебные пособия и научные работы, посвященные пастырскому окормлению психически больных людей.

Также предлагается ввести психообразовательные программы для катехизаторов, социальных работников, сестер милосердия и других мирян, вовлеченных в социальную деятельность приходов.

Вместе с тем, рекомендуется создать институт социальных работников, специально помогающих психически больным людям и участвующих в душепопечении, а также разработать формы реабилитации душевнобольных.

Участники встречи выразили обеспокоенность практикой массовых «отчиток» без достаточных к тому оснований, а также пропагандой отказа от психиатрического лечения и эсхатологическими настроениями, характерными для некоторых приходов и общин Русской Православной Церкви.