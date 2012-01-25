Разработан этический кодекс православных врачей

В Москве, в рамках XX Рождественских образовательных чтений, 24 января состоялась конференция «Церковь и медицина. Этика и мораль в современной медицине».

Об этом сообщает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Собравшиеся в здании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению обсудили проект Этического кодекса православного врача и другие вопросы биомедицинской этики.

Об основных положениях Этического кодекса православного врача рассказала профессор, заведующая кафедрой биомедицинской этики РНИМУ им. Н.И.Пирогова Ирина Силуянова. По ее словам, основная задача кодекса - напомнить православному врачу о том, что его работа и служение людям требуют борьбы со своим эгоизмом, отказа от своего комфорта, покоя, от своих законных прав и отдыха, части имущества и привилегий, если это необходимо для помощи больному.

Об этом говорят первые пункты Кодекса, общие его положения: «Православный врач посвящает свою жизнь воплощению идеалов милосердия, сострадания, любви и служения страждущему человеку». Положения Кодекса призывают православного врача к искреннему участию в жизни больного, но в то же время предостерегают от возможных компромиссов со своей совестью: «Православный врач, не отказывая больному в помощи, вправе не проводить тех видов медицинского вмешательства, которые противоречат его нравственным принципам».

Стремясь к развитию науки и медицины, «православный врач полагает, что интересы науки и общества не могут превалировать над интересами человека», - говорится в документе. Более того, «в случаях, когда законодательство вступает в противоречие с христианскими моральными принципами, врачи должны действовать таким образом, чтобы изменить закон, так как традиционные моральные ценности, непосредственно связанные с христианской моралью, значительнее, чем принимаемые действующими законодателями правовые нормы».

«В следовании этому Кодексу мы видим в некотором смысле миссию православных врачей» - говорила Ирина Силуянова, так как сегодняшнее общество крайне поляризовано, разобщено, поделено на противоборствующие группы и деморализовано. Но если хотя бы один человек, тем более, врач, сможет преодолеть свой эгоизм и самолюбие и оказать помощь страдающему человеку без какой-либо выгоды для себя, это уже станет маленьким сердечным «потеплением» среди общего равнодушия.

Участники конференции приняли проект Кодекса. Однако следование Кодексу профессионльной этики православного врача остается делом свободного выбора каждого верующего медицинского работника, подчеркнула Ирина Силуянова.