В РПЦ обсудили тему отражения в СМИ социального служения Церкви

В Синодальном информационном отделе 24 января в рамках XX Международных Рождественских образовательных чтений состоялся круглый стол «Социальные инициативы Церкви в зеркале СМИ».

Мероприятие возглавили председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон и председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда. В круглом столе приняли участие эксперты в сфере благотворительности, журналисты, представители епархий.

«Отражение в СМИ социального служения Церкви может быть прекрасным примером проповеди христианства для людей, далеких от Церкви, — заявил в ходе собрания епископ Пантелеимон. — Мы должны понимать, что образ человека, творящего милостыню — это образ Христа».

По его словам, СМИ часто обвиняют церковных людей в отсутствии дискуссий. «Сфера социального служения — это та тема, где можно спорить. Есть разные мнения, как заниматься бездомными, как бороться с алкоголизмом, как реабилитировать детей-инвалидов, как воспитывать детей-сирот. Это тема очень важная и очень интересная», — считает владыка.

Архипастырь отметил важность СМИ как в деле привлечения новых добровольцев, так и при выстраивании системной помощи нуждающимся благодаря сбору финансовых средств на социальные проекты. Он сослался на европейский опыт организации благотворительных кампаний и высказал несколько идей о том, как СМИ могут помочь вывести благотворительность в России на более высокий уровень. «В Австрии есть такое начинание под названием "Свет во тьме". Незадолго до Рождества они начинают собирать деньги на какой-либо социальный проект, например на детский дом, и собирают огромные средства. Все СМИ об этом пишут, самые важные моменты показывают по телевидению. Наши телеканалы пока не готовы к этому», — рассказал владыка Пантелеимон и напомнил о действующей в Москве программе «Общество "Друзей милосердия"», в рамках которой любой желающий ежемесячно жертвует как минимум один процент своих доходов на поддержку 17-ти социальных проектов службы «Милосердие». Благодаря таким пожертвованиям каждый месяц службе «Милосердие» удается собрать более двух миллионов рублей; число участников программы уже достигло двух тысяч человек. Реализация данного проекта стала возможной во многом благодаря работе со СМИ, подчеркнул глава Синодального отдела по благотворительности.

«Мне кажется, что этот проект можно развить гораздо шире, если все церковные СМИ вместе будут об этом писать. Если единовременно организовать такую акцию, то это будет примерно соответствовать выступлению на Первом канале», — добавил он. «У нас 90 детских домов, приюты для бездомных, службы адаптации для алкоголиков и наркоманов. Если бы развернуть шире эту программу, мы бы вместе могли помочь людям узнать об этом и присоединиться к движению», — заключил владыка Пантелеимон.

По мнению председателя Синодального информационного отдела В.Р. Легойды, в деле развития церковной благотворительности необходимо использовать, в том числе и социальные сети, которые в последнее время приобретают все большую значимость.

Привлечение СМИ (в том числе социальных сетей) к освещению темы благотворительности — сложная задача, которая с трудом реализуется в настоящее время, отметил главный редактор журнала «Филантроп» М. Масальцев. Если на разовую помощь, особенно больным детям, финансовые средства удается собрать довольно быстро, то на системную работу с сиротами люди жертвуют уже гораздо меньше. Для решения этой задачи, по мнению М. Масальцева, необходимо найти интересную историю, иллюстрирующую данную проблему. При этом он подчеркнул, что в последние годы отношение светских организаций к Церкви заметно улучшилось и сегодня Церковь располагает большими, нежели светские институты, возможностями в деле популяризации идеи благотворительности через СМИ.

По материалам пресс-службы Синодального информационного отдела и Диаконии.ru