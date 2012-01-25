В Москве прошла конференция, посвященная новомученикам

Впервые в рамках Рождественских образовательных чтений проходит международная общественная российско-греческая мемориальная акция "От Рождества до Воскресения" (Святая гора Афон – Москва). Проект посвящен греческим новомученикам, пострадавшим за веру в период оттоманского ига. О программе акции, ее задачах и особенностях рассказали ее организаторы и участники на пресс-конференции, которая состоялась 23 января, в день открытия ХХ Рождественских чтений, в РИА Новости.

Если для Русской Православной Церкви новомученики – это те, кто отдал жизнь за веру во время гонений ХХ в., то время греческих новомучеников началось значительно раньше, с середины XV в., когда Константинополь был завоеван турками. "Русские и греческие ноовомученики напоминают нам об общих духовных ценностях, они могут знаменовать и благословлять наше сотрудничество", – сказал на пресс-конференции по-русски митрополит Тамассийский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь).

В Москву со Святой Горы Афон прибыла делегация святогорского монастыря Дионисиат, которую возглавил член Священного Кинота Святой горы Афон геронта Симеон. Делегация сопровождает икону святых новомучеников и исповедников Христовых Эллады, Кипра, Малой Азии и Понта XV-XX веков, написанную в дар Русской Православной Церкви. "Новомученики – это люди, которые в тяжелых условиях сделали выбор в пользу своей веры, отказавшись от легкой жизни. Мы оставили Афон, что нечасто делаем, чтобы приехать в Москву и выразить нашу поддержку этой акции. Этот проект очень важен и полезен для всех Православных Церквей", – сказал геронта Симеон.

Режиссер Константин Харалампидис (студия "Константинополь") является одним из главных вдохновителей всего проекта. Он рассказал о работе над серией аудиокниг – рассказов о святых мучениках "Исповедники Православия после гибели империи" на CD. Фрагменты житий греческих новомучеников читают известные российские артисты: Алексей Петренко, Евгений Стеблов, Алексей Булдаков, Мария Голубкина, Владимир Еремин, Эвклид Кюрдзидис, Александр Носик. Двое последних, выступая на пресс-конференции, подчеркнули исключительное значение данной работы в своей жизни: для них это была не просто очередная актерская задача, но определенный этап в духовной жизни. Как сказал Эвклид Кюрдзидис ("русский грек", как он сам себя называет), о гонениях на греческих христиан под османским игом ему рассказывали бабушка и дедушка, и эта тема "всегда болит внутри" у каждого грека.

Весь этот проект призван дать широкой аудитории представление о подлинной духовной истории православных греков. Как рассказал режиссер Константин Харалампидис, немногие знают, что в Османской империи допускалось иметь турецкое имя (один из новомучеников изображен на иконе в феске), но если человек не отказывался от Христа, это непременно означало, что он шел на мученичество. Сам режиссер говорил об этом с глубоким личным чувством еще и потому, что совсем недавно ему, выросшему в колонии сосланных греков в СССР, не без труда все-таки удалось поменять турецкую фамилию на исконную фамилию его рода. "Мы должны понимать, кто мы, должны знать свою историю. Мы, греки, бежавшие из-под турок, сохранили свою веру благодаря Русской Церкви. Сегодня этот проект делает еще более актуальным то, что мы потеряли прежнюю Грецию. Где та Греция? Ее нет, она в жутком кризисе, не только в экономическом, но и в духовном", – сказал режиссер.

Отвечая на традиционный вопрос о дальнейших творческих планах, он выразил надежду, что удастся реализовать и "обратный" проект: "Я хотел бы приехать в Греческую Церковь и рассказать о российских новомучениках".

В основу аудиокомпозиции, представленной на пресс-конференции, был положен текст книги "Будь верен до смерти", изданной несколько лет назад Сретенским монастырем в Москве и рассказывающей о греческих новомучениках. Представитель этого издательства, ответственный редактор портала "Православие.Ру" иеромонах Игнатий (Шестаков) отметил "сильный миссионерский потенциал" проекта, предпринятого Харалампидисом. "Жития греческих святых служат примером для всех нас. И сейчас в мире христиане много страдают за веру; история продолжается, и мы не знаем, что ждет нас завтра", – сказал о. Игнатий.

Тему современных гонений на христиан продолжили, отвечая на вопросы "Благовест-инфо", участники пресс-конференции. Говоря о страданиях православных, живущих в турецкой части Кипра, митрополит Исаия был лаконичен: "Это настоящие современные герои, я лично знаю многих. Я не могу говорить о них так (полно – ред.), как хотел бы, потому что не хочу навредить им. Многие из них боятся за свою жизнь, они не могут говорит свободно о том, как им живется в оккупации. Просто мы можем за всех них молиться".