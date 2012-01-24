Сегодня открытие Всеукраинской конференции по вопросам паломничества

Во вторник, 24 января, в Киеве начинает свою работу Всеукраинская конференция по вопросам паломничества. К участию приглашаются все паломнические службы Украинской Православной Церкви. Конференция продолжит свою работу до 26 января.

Во время работы Конференции будут обсуждаться правовые, канонические и методические аспекты паломнического движения. Также будут освещены новые маршруты паломнических поездок.

В рамках Конференции состоится презентация фильма-исследования «Сокровища Царицы Елены», посвящённого истории христианских святынь Европы.

Для участников Конференции предусмотрена тематическая учебная экскурсия «Монастыри и пустыни Киева».

Место проведения Конференции – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра.

Дополнительная информация по телефону: +38 (044) 383-04-12

Сайт Паломнического Центра УПЦ