Делегация УПЦ отправилась на ХХ Рождественские чтения
"Просвещение и нравственность...."
В понедельник, 23 января, в Гостином дворе в Москве состоялось торжественное открытие XX Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства».
Как сообщает "Православие в Украине", в президиуме форума принял участие глава Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации, архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп, который возглавил делегацию Украинской Православной Церкви.
Церемонию открытия и первое пленарное заседание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся со вступительным словом, сообщает сайт patriarchia.ru.
На открытии форума присутствовали архиереи Русской Православной Церкви, представители других Поместных Православных Церквей, многочисленные представители государственных органов и общественных организаций.
Накануне, 22 января в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца, архиепископ Филипп сослужил Божественную литургию в Московском Храме Христа Спасителя Блаженнейшему Патриарху Феодору, Святейшему Патриарху Кириллу и Блаженнейшему Митрополиту Христофору.
Во вторник, 24 января, в Храме Христа Спасителя (Зал Церковных Соборов, вход со стороны набережной, м. «Кропоткинская») под председательством владыки Филиппа начнет работу конференция «Опыт работы воскресных школ стран СНГ».
Архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп возглавляет направление «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие».
В течение четырех дней Чтения будут работать по следующим 15 направлениям:
I «Религиозное образование и катехизация в Русской Православной Церкви»
II «Издательская деятельность Церкви»
III «Внешние связи Русской Православной Церкви и религиозное образование»
IV «Церковь и наука: пути взаимодействия»
V «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие»
VI «Церковь и СМИ»
VII «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»
VIII «Миссия и образование»
IX «Церковь и взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями»
X «Церковь, государство, общество»
XI «Церковь и молодежь»
XII «Просвещение заключенных, как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства»
XIII «Социальное служение Церкви»
XIV «Трансформация высшего духовного образования»
XV «Церковь и культура»