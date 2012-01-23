Делегация УПЦ отправилась на ХХ Рождественские чтения

В понедельник, 23 января, в Гостином дворе в Москве состоялось торжественное открытие XX Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства».

Как сообщает "Православие в Украине", в президиуме форума принял участие глава Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации, архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп, который возглавил делегацию Украинской Православной Церкви.

Церемонию открытия и первое пленарное заседание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся со вступительным словом, сообщает сайт patriarchia.ru.

На открытии форума присутствовали архиереи Русской Православной Церкви, представители других Поместных Православных Церквей, многочисленные представители государственных органов и общественных организаций.

Накануне, 22 января в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца, архиепископ Филипп сослужил Божественную литургию в Московском Храме Христа Спасителя Блаженнейшему Патриарху Феодору, Святейшему Патриарху Кириллу и Блаженнейшему Митрополиту Христофору.

Во вторник, 24 января, в Храме Христа Спасителя (Зал Церковных Соборов, вход со стороны набережной, м. «Кропоткинская») под председательством владыки Филиппа начнет работу конференция «Опыт работы воскресных школ стран СНГ».

Архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп возглавляет направление «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие».

В течение четырех дней Чтения будут работать по следующим 15 направлениям:

I «Религиозное образование и катехизация в Русской Православной Церкви»

II «Издательская деятельность Церкви»

III «Внешние связи Русской Православной Церкви и религиозное образование»

IV «Церковь и наука: пути взаимодействия»

V «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие»

VI «Церковь и СМИ»

VII «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»

VIII «Миссия и образование»

IX «Церковь и взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями»

X «Церковь, государство, общество»

XI «Церковь и молодежь»

XII «Просвещение заключенных, как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства»

XIII «Социальное служение Церкви»

XIV «Трансформация высшего духовного образования»

XV «Церковь и культура»