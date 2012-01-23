Представители УПЦ приняли участие в праздновании Дня Соборности

По приглашению Оргкомитета празднования Дня Соборности и Свободы Украины, представители Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, состоявшихся 22 января в Киеве при участии Президента Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Преосвященные владыки приняли участие в возложении цветов к памятникам выдающимся украинским деятелям - Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

После возложения цветов архиепископ Митрофан, архиепископ Александр и епископ Никодим вместе с участниками церемонии отправились в Национальный дворец искусств «Украина», где состоялось торжественное собрание по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.

После торжественного собрания и завершении концертной программы в Национальном дворце искусств «Украина», состоялась праздничная встреча Президента Украины Виктора Януковича с главами и представителями всех религиозных конфессий Украины, известными общественными, политическими и культурными деятелями, на которой также присутствовали представители Украинской Православной Церкви архиепископ Митрофан, архиепископ Александр и епископ Никодим.

Обращаясь к присутствующим, Виктор Янукович в частности отметил, что их поддержка инициативы по проведению в Украине Дня Соборности и Свободы начинает добрую традицию празднования, которая будет играть значительную роль в объединении Украинского народа.