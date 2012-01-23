В УПЦ КП кадровые изменения

В Синодальной зале Патриаршей резиденции под председательством главы УПЦ КП Филарета 23 января состоялся Синод Киевского Патриархата, который принял ряд кадровых ротаций.

Митрополита Ровенского и Острожского Евсевия (Политило) освобожден по состоянию здоровья от руководства епархией и членства в Синоде и почислен на покой. За труд Синод наградил владыку Евсевия церковным орденом.

Управляющим Ровенской епархией и постоянным членом Синода назначен епископ Черниговский и Нежинский Илларион (Процик), который был возведен в сан архиепископа.

Управляющим Черниговской епархией назначен епископ Богуславскмй Евстратий (Зоря), который был возведен в сан архиепископа. За архиепископом Евстратием остается выполнение ранее возложенных на него Священным Синодом обязанностей.

Синод назначил викарных архиереев для Волынской и Львовской епархии.

Епископом Владимир-Волынским, викарием Волынской епархии, назначен владыка Матфей (Шевчук), который освобожден, в связи с этим, от руководства Дрогобычско-Самборской епархией.

Епископом Городоцким, викарием Львовской епархии, избран наместник монастыря святителя Иоанна Златоуста в г. Львове иеромонах Юлиан (Гатала), архиерейская хиротония которого состоится в г. Киеве.

Епископ Дубенский Михаил (Бондарчук) назначен епископом Дрогобычским и Самборским.

В связи с назначением постоянным членом Синода архиепископа Ровенского Илариона, который был ранее определен на 2012 год временным членом Синода, на его место назначен архиепископ Житомирский и Овручский Изяслав.

По просьбе епископа Днепропетровского и Криворожского Симеона Синод благословил открытие в городе Днепропетровске Свято-Благовещенского женского монастыря.

В связи с изменениями в государственном законодательстве были утверждены изменения к типовому уставу епархии УПЦ Киевского Патриархата.

Синод выразил обеспокоенность практикой применения Закона Украины «О защите персональных данных», отдельные положения которого заставляют религиозные организации выполнять несвойственные для них функции по сбору и передаче персональных данных. В связи с этим глава УПЦ КП обратится с соответствующими письмами к руководству государства с просьбой внести в этот закон изменения.

Пресс-центр УПЦ КП