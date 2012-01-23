Православное просвещение убережет общество от потрясений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в странах с преобладанием православного населения существует большой общественный запрос на получении знаний о православной культуре, а повышение уровня нравственности общества способно уберечь эти страны от революций и других социальных потрясений. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«Сегодня во всей странах исторической Руси существует большой запрос на культуру и духовное наследие православия – традиционной для большинства жителей этих стран религии. Наши соотечественники хотят пребывать в православной культуре и получать знания о ней. Мы должны сделать все, чтобы полноценно отвечать на этот запрос. Мы призваны давать знания о православии и тем, кто давно живет в Церкви, и тем кто только учит Символ веры», – сказал Патриарх Кирилл на торжественном открытии XX Международных Рождественских образовательных Чтений.

«Эта потребность общества в православной вере и культуре создает поле для сотрудничества Церкви и государственных институтов. Ведь знакомство человека с ценностями Евангелия преображает его личность: меняет образ мысли и поведение как в его личной, так и в общественной жизни», – добавил он.

По мнению Предстоятеля Русской Церкви, православное просвещение – это еще и способ нравственного оздоровления общества, путь к достижению его устойчивости и к выработке иммунитета против многих социальных недугов, а также к «обольстительной и соблазнительной пропаганде».

«Мы не можем считать себя застрахованными от социальных потрясений, кризисов и революций до тех пор, пока не будет сформировано то самое нравственное поколение людей, которые будут способны руководствуясь не своим инстинктом, а своими убеждениями отличать добро от зла и правду от лжи», – подчеркнул Патриарх.

«Вот почему вопрос воспитания, если мыслить стратегически, смотреть в будущее, в том числе – и в будущее наших стран, это не вопрос, там, «двадцать девятый» в государственной повестке дня, и не самый последний вопрос в программе политических партий, как это иногда бывает. Это – самый главный и фундаментальный вопрос, без этого ничего не получится, без этого мы все будем легко управляемы, а в условиях развития массовых коммуникаций и Интернета эта управляемость обеспечивается технически очень легко», – заключил Патриарх Кирилл.