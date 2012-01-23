В Киев привезли чудотворную Почаевскую икону Божией Матери и мощи святых Иова и Амфилохия. Доставили святыни из Почаевской лавры в Тернопольской области.

В столице их встречали десятки верующих. Иконе Божией Матери уже более 400 лет, и она является одной из самых почитаемых в православной церкви. Благодаря ей, неизлечимо больные исцеляются. Приложиться к святыням люди смогут в Десятинном монастыре. Там икона и мощи святых пробудут две недели - до 2-го февраля. Почаевскую икону Божьей Матери называют одной из величайших святынь украинской земли.

ТСН