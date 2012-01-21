В день Соборности Украины в храмах Одессы отслужат молебны
18:27, 21 января 2012Православие
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22 января в день Соборности Украины, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, во всех храмах и монастырях Одесской епархии будут отслужены молебны, во время которых духовенство и верующие вознесут молитвы о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе Украины, о сохранении мира, согласия и стабильности, о процветании Украинского государства.
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