В день Соборности Украины в храмах Одессы отслужат молебны

22 января в день Соборности Украины, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, во всех храмах и монастырях Одесской епархии будут отслужены молебны, во время которых духовенство и верующие вознесут молитвы о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе Украины, о сохранении мира, согласия и стабильности, о процветании Украинского государства.

Официальный сайт УПЦ