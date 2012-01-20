В Москве обсудят проблемы церковной реабилитации наркоманов

Священники, представители власти и общественных организаций обсудят проблемы развития церковной реабилитации, взаимодействия Церкви и государства в сфере помощи наркозависимым.

Как сообщает сайт "Православие и мир", дискуссия состоится 24 января в рамках Рождественских чтений.

Во время секции «Первоочередные шаги в становлении церковной системы реабилитации наркозависимых» епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности игумен Мефодий (Кондратьев), представители ГАК, Госнаркологии, ФСКН ответят на многочисленные вопросы о финансировании и развитии деятельности Церкви по реабилитации наркоманов.

По оценкам ГАК, ежегодно около 100 тысяч молодых людей в России умирают по причинам, связанным с употреблением наркотиков. В Русской Православной Церкви действуют около 60 реабилитационных центров для наркоманов.

Секция пройдет 24 января с 10.30 до 17.30 в филиале 17 наркологической больницы по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г.