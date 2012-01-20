22 января - 110 лет со дня преставления преподобного Ионы

«В ночь с 8 на 9 января (по ст.ст.) служащий в соборе иеромонах, говоря ектенью, никак не мог помянуть о здравии архимандрита Иону, что-то его останавливало. Как оказалось, в это самое время блаженный старец отошел ко Господу. Тихо, мирно, непостыдно, в окружении своих духовных чад и учеников закончил свою земную жизнь преподобный», - так описаны последние минуты жизни преподобного на сайте Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

В воскресенье, 22 января, обитель отмечает престольный праздник. В этот день, 110 лет назад, преставился преподобный Иона.

Есть в жизни насельников и прихожан Свято-Троицкого Ионинского монастыря еще несколько важных дат. 4 ноября – день прославления преподобного Ионы Киевского.

За месяц до этого, в первое воскресенье по Воздвижении, 2 октября, монастырь отмечал обретение и перенесение святых мощией великого старца Ионы со Зверинецкого кладбища в соборный храм на место своего первоначального упокоения.

Именно с обретением мощей преподобного и прославлением основателя обители в лике святых насельники связывают ее возрождение после полного запустения в годы атеизма. Исполнилось обетование Царицы Небесной, когда-то обещавшей преподобному, что «Иноки многи имут быти зде, и излиет Господь Бог благодать на место сие и на живущих на месте сем». Вновь, как из многоцелебного источника, начали изливаться чудеса по молитве преподобного.