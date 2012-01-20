На Первом Национальном покажут "Православную энциклопедию"
07:57, 20 января 2012Православие
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21 января в 13.05
В субботу, 21 января, в эфире Первого Национального телеканала Украины состоится показ передачи «Православная энциклопедия в Украине». Время трансляции - 13.05.
«Православная энциклопедия в Украине» – телепрограмма для всех, кто интересуется историей, культурой, религией, христианством. На эти темы в студии с ведущим – ректором Киевской духовной академии и семинарии архиепископом Бориспольским Антонием – беседуют известные историки, богословы, писатели, актеры, политики. Также в каждом выпуске программы ― рассказ о новостях культуры и событиях православной жизни.
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