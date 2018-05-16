Как в Украине Крещение праздновали

КИЕВ

В столице Крещение праздновали на Оболонской набережной, возле Свято-Покровского собора Украинской Православной Церкви.

По преданию, именно здесь, на Оболони, протекала легендарная река Почайна, в которой святой равноапостольный великий князь Владимир крестил русичей 1020 лет назад.

На площадке, где проводилось богослужение, установили ледяную скульптуру князя Владимира с крестом.

Великое освящение вод Иордана-Днепра.

Президент Украины Виктор Янукович распорядился убрать все ограждения вблизи Свято-Покровского собора, чтобы люди, пришедшие принять участие в чине Великого освящения воды, смогли беспрепятственно подойти к месту проведения обряда.

Янукович собственноручно убрал одну железную ограду.

Церемония освящения продолжалась около 30 минут. Сразу после богослужения Президент и премьер-министр покинули Оболонскую набережную. После этого желающие смогли окунуться в прорубь.

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров на праздничном богослужении.

В своем поздравлении народа Украины с Крещением, Виктор Янукович отметил, что уже более тысячи лет в честь великого евангельского события в реке Иордан христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу.

"Верю, что целебная вода Иордана сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра ", - подчеркнул он.

Чин освящения совершили митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Васильковский Пантелеимон.

За богослужением молились премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, генпрокурор Виктор Пшонка, члены правительства, народные избранники и общественные деятели.

Именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Поздравляя присутствующих с праздником Богоявления, митрополит Павел передал благословение Блаженнейшего митрополита Владимира.

«В этот праздничный день я благодарю Бога за возможность собраться нам всем вместе и поблагодарить Всевышнего за все Его благодеяния. Только через общую молитву Господь подаст каждому из нас и здоровье, и благополучие, и благополучие всему нашему богохранимому государству», - сказал митрополит Павел.

В завершение, владыка призвал на присутствующих Божье благословение и окропил всех святой водой.

Киевляне начали проверять на себе целебные свойства крещенской воды задолго до праздника на Оболонской набережной.

Новая мода: ледяные плавки.

ХАРЬКОВ

Крещенские купания в источнике в Саржином яру в Харькове.





Архиепископ Онуфрий освящает воду в Саржином яру во время праздника Крещения Господня.

Церковный служитель готовит место для крещенского богослужения.

Богоявление отмечают в память о крещении Иисуса Христа в Иордани, описанном в Евангелиях.

На Иордан, после Великого освящения, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

Священник окропляет харьковчан святой водой.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Освящение воды перед началом крещенского купания в Днепропетровске.

Окропления верующих.

Пусть небо улыбается и грехи прощаются!

Подготовила Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии"

Фото УНИАН

