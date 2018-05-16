Как в Украине Крещение праздновали
Как праздновали Крещение в Киеве и в других городах Украины? Фоторепортаж.
КИЕВ
В столице Крещение праздновали на Оболонской набережной, возле Свято-Покровского собора Украинской Православной Церкви.
По преданию, именно здесь, на Оболони, протекала легендарная река Почайна, в которой святой равноапостольный великий князь Владимир крестил русичей 1020 лет назад.
На площадке, где проводилось богослужение, установили ледяную скульптуру князя Владимира с крестом.
Великое освящение вод Иордана-Днепра.
Президент Украины Виктор Янукович распорядился убрать все ограждения вблизи Свято-Покровского собора, чтобы люди, пришедшие принять участие в чине Великого освящения воды, смогли беспрепятственно подойти к месту проведения обряда.
Янукович собственноручно убрал одну железную ограду.
Церемония освящения продолжалась около 30 минут. Сразу после богослужения Президент и премьер-министр покинули Оболонскую набережную. После этого желающие смогли окунуться в прорубь.
Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров на праздничном богослужении.
В своем поздравлении народа Украины с Крещением, Виктор Янукович отметил, что уже более тысячи лет в честь великого евангельского события в реке Иордан христиане Украины проводят освящение воды, которая приобретает в этот день могучую силу.
"Верю, что целебная вода Иордана сделает всех нас здоровыми и сильными, помыслы - светлыми, а поступки - чистыми и благородными. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра ", - подчеркнул он.
Чин освящения совершили митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Васильковский Пантелеимон.
За богослужением молились премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, генпрокурор Виктор Пшонка, члены правительства, народные избранники и общественные деятели.
Именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.
Поздравляя присутствующих с праздником Богоявления, митрополит Павел передал благословение Блаженнейшего митрополита Владимира.
«В этот праздничный день я благодарю Бога за возможность собраться нам всем вместе и поблагодарить Всевышнего за все Его благодеяния. Только через общую молитву Господь подаст каждому из нас и здоровье, и благополучие, и благополучие всему нашему богохранимому государству», - сказал митрополит Павел.
В завершение, владыка призвал на присутствующих Божье благословение и окропил всех святой водой.
Киевляне начали проверять на себе целебные свойства крещенской воды задолго до праздника на Оболонской набережной.
Новая мода: ледяные плавки.
ХАРЬКОВ
Крещенские купания в источнике в Саржином яру в Харькове.
Архиепископ Онуфрий освящает воду в Саржином яру во время праздника Крещения Господня.
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Священник окропляет харьковчан святой водой.
ДНЕПРОПЕТРОВСК
Освящение воды перед началом крещенского купания в Днепропетровске.
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Пусть небо улыбается и грехи прощаются!
Подготовила Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии"
Фото УНИАН