РПЦ призвала не превращать Крещение в фольклорный праздник

Сегодня Патриарх Кирилл призвал россиян не превращать Крещение Господне в фольклорный праздник, не погружаться в прорубь только потому, что этого требует обычай, сообщает РИА-Новости.

Он также сказал о том, что необходимо относиться к святой воде с благоговением.

«Очень важно, чтобы Крещение не превращалось в фольклорный праздник, когда в прорубь погружаются не для того, чтобы соприкоснуться с благодатью Божией, а в силу некоего обычая. Пусть каждый, кто опускается сегодня в воду, помнит, что вода сия освящена, что он соприкасается со святыней, что выйти из этой проруби он должен другим», — заявил Святейший Владыка после литургии и чина освящения воды в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове

Он отметил, что свойства освященной воды — это «не сила чародейства и не сила колдовства», а божественная сила, которая действует только тогда, когда ее используют с верой и с благоговением.

Он напомнил, что недопустимо относиться к воде как к «товару».

«Иногда в храмах после освящения святой воды люди пытаются как можно быстрее почерпнуть ее, шумя, иногда даже обижая друг друга, принося зло и неправду в то место, где божественная благодать соприкоснулась с нашей жизнью. Такое поведение является кощунством, за такое Бог наказывает», — предоcтерег патриарх Кирилл.