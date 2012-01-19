Митрополит Владимир на Крещение - в радиоэфире

Блаженнейший Владыка снова с нами! После длительного пребывания в больнице Блаженнейший Митрополит Владимир начал совершать богослужения. В завершение Святок верующие услышат его назидательное слово в радиоэфире.

18, 19 и 20 января слушайте праздничный «Православный календарь» с поучительным словом Предстоятеля на радио «Эра FM», на FM и на проводовом радио «Первого Национального».

Сайт УПЦ

