Освящая воду, мы исповедуем веру в силу благодати Божией

18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию св. Василия Великого и чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, сообщает Патриархия.ru. После службы Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом:

"Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братия и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Богоявления Господня. В этот день мы празднуем явление благодати Божией на реке Иордан, Крещение Спасителя, явление Духа Святого. Тогда Дух Святой излился только на Того, Кто вошел в воды Иордана, — Иисуса Христа, Сына Божиего и Сына Человеческого, пришедшего в мир для того, чтобы спасти людей.

И нужно было Господу пройти тяжкими дорогами испытаний, духовных и физических мук, противостояния лжи, клевете, неправде, кощунству — всему тому, что так часто человек озлобленный обращает в адрес Бога. На Нем сосредоточилось все зло мира, вся бездна преисподней, все зло невидимое и видимое, и мы знаем, что это зло пригвоздило Христа ко Кресту и, казалось бы, восторжествовало. Но знаем также, что через евангельское повествование нам дается величайшее откровение о том, что добро сильнее зла, а Бог сильнее диавола. И Христос воскресает силой Божией и через подвиг крестоношения, смерти искупляет род человеческий от тяготевших над ним грехов и дает Духу Святому силу изливаться не только на избранных, не только на пророков, не только на Него, Спасителя, крещаемого во Иордане, но и на каждого, кто восхочет облечься в эту Божественную благодать Духа Святого. И в день Пятидесятницы Дух Святой изливается на Церковь, а через Церковь — на весь мир.

Многим непонятно удивительное явление, именуемое христианством. Как в течение 2 000 лет, несмотря на многие нападки извне и нестроения изнутри, Церковь Христова сохраняла себя и сохраняла веру в народах, столь различных по своей культуре, по своей истории, сохраняла веру в разных поколениях, так разительно отличающихся одно от другого? И было бы невозможным совершить это хранение веры только силой слова, даже самого убедительного, коим является слово Божие, — Сам Бог должен был войти в человеческую жизнь и воздействовать на каждую личность таким образом, чтобы Его слово отобразилось в уме и сердце человека, в его воле и его чувствах. И силой, которая преобразует слово в действие, является сила благодати Божией, — вот почему Господь и говорит апостолу, что врата ада не одолеют Церковь (Мф. 16:18). Не потому, что в Церкви самые умные или самые образованные, не потому, что Церковь является хранительницей двухтысячелетней мудрости, но именно потому, что Сам Бог силой Божественной благодати действует в Церкви и преображает человека и окружающий его мир.

И смысл сегодняшнего великого освящения воды в том, что, освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать Божия способна оплодотворить силой своей не только человеческий разум, не только человеческую душу, но и физическую материю. Потому что Бог есть Творец физического мира, и Он волен наполнить и этот физический мир Своей Божественной энергией, Своей Божественной благодатью.

Именно этой благодатью сегодня, в этот день, обычная вода, которую мы почерпаем каждый день, становится водой святой, сохраняющей те же самые физические и химические свойства, но исполненной особой Божественной энергии, благодати Божией, которая влияет на человека, прикасающегося к этой воде, и на окружающий мир.

Сегодняшний день помогает нам понять, почему и святые мощи, и Пояс Пресвятой Богородицы, недавно явленный нашему народу, и святые иконы, будучи материальными, являются в то же время носителями духовной энергии. Потому что так восхотел Бог! Он в лице Сына Своего сошел в Иорданские воды и получил Крещение не только Духом, но и водой. Вот как духовное и материальное смыкаются там, где действует благодать Божия; и мы верим в то, что эта благодать пронизывает все человеческое существо, всю вселенную. И в день Богоявления Христова, Богоявления Святой Троицы, мы обращаем молитву к вечному Богу-Творцу, дабы Он не оставил творение Свое силой благодати, явленной людям и всему миру через искупительный подвиг Сына Своего.

Сегодня вы все подойдете к чаше со святой водой, чтобы почерпнуть ее. Помните, что эта вода именуется святой, потому что в ней благодать Божия. Почерпайте ее с благоговением, несуетливо, не создавайте шума около святыни, не пытайтесь первыми почерпнуть воду. Постойте у этой святыни как можно дольше. Помолитесь за себя, за своих родных и близких, за Отечество наше, проходящее непростой период своего исторического бытия, за Церковь нашу многострадальную, несущую народу великую весть о спасении, которое Бог во Христе принес роду человеческому. И, с благоговением почерпнув святую воду, отнесите ее в домы свои, окропите их, дайте вкусить воду сию вашим родным и близким, сохраните ее на тяжкие моменты жизни вашей, в первую очередь на дни болезни, — ибо через эту воду сама Божия сила будет прикасаться к вам по вере вашей. И пусть Господь, явивший Себя миру в день Богоявления на реке Иордан, пребывает со всеми нами неотлучно, как Он Сам об этом сказал: во все дни до скончания века (Мф. 28:20). Аминь".